Мелитополь настроен более пророссийски, чем Херсон, – севастопольский общественник

Крым и Севастополь могли бы предоставить рабочие места жителям Мелитополя и Херсона, задействовав их вместо выходцев из южных республик экс-СССР, зачастую работающих на стройках и ремонте дорог.

Такое мнение в интервью ForPost высказал севастопольский общественник Всеволод Радченко, вернувшийся из поездки по освобожденным городам исторической Новороссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно же, там много что нужно решать, но, в первую очередь, люди нуждаются в работе, – отметил Радченко. – И у меня есть мнение, что вместо того, чтобы завозить сюда таджиков и узбеков, имеет смысл привлекать людей из культурно близкой нам среды, – тех, кто готов работать на этих рабочих специальностях».

По последним данным, в Севастополе выдано около 5 тысяч разрешений на работу для иностранных граждан. И создать условия, при которых строительные компании на господрядах будут привлекать жителей освобожденных территорий, по силам правительству города. Кроме того, в Херсоне большое количество моряков, и даже при отсутствии международных рейсов для плавсостава найдется работа в отечественных компаниях, считает Радченко. В то же время, на самих территориях есть дефицит управленческих кадров, которые надо приглашать из РФ.

«Мое мнение, что все-таки курировать и координировать, контролировать процесс лучше присылать российских чиновников, компетентных в своих отраслях, но опираться они должны на местные кадры, чтобы не получалось как те архитекторы, которые у нас зачатую планируют ремонт, даже не выезжая на объект», – отметил Радченко.

По его словам, после референдума, который снимет напряжение и неопределенность у жителей Мелитополя и Херсона, главной задачей станет интеграция новых граждан в РФ в российское пространство. Эта работа займет не один год, если ее проводить с помощью «мягкой силы», не ломая через колено и не вызывая сопротивления.

«В восточных и юго-восточных частях, мне кажется, это придется делать, и это будет очень трудная работа, долгая, и она не на пару лет, – уверен обозреватель. – Вопросы идентичности, вопросы интеграции, «мягкой силы», не через колено – безусловно, они будут востребованы. Если государство хочет иметь лояльное население, с этим населением надо работать».

По оценке Радченко, население Мелитополя более лояльно к России, нежели в Херсоне. Это ощущается и в общении, и в гражданских проявлениях.

Так, например, севастополец был свидетелем, как колонну военной техники обогнал легковой автомобиль с Красным знаменем Победы в окне пассажирского места, и водитель сигналами приветствовал военнослужащих. То же самое говорят продавцы в магазинах, что Россию здесь ждали. Тогда как в Херсоне, напротив, можно выслушать обвинения от обывателей.