«Мелитополь – тюрьма Европы» – киевский гауляйтер пугает давосский форум

Вадим Москаленко.  
17.01.2023 20:28
  (Мск) , Давос
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Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Русские проводили насильственную депортацию в Москву на Новый год населения Мелитополя, цинично называя это «каникулами» и «новогодними праздниками».

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе врал называющий себя «городской головой Мелитополя» киевский ставленник Иван Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские проводили насильственную депортацию в Москву на Новый год населения Мелитополя, цинично называя это...

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«Сегодня Мелитополь – это наибольшая тюрьма всей Европы, поэтому его очень важно освободить. Целью захватчиков является уничтожить нашу идентичность, чтобы наши граждане, наши горожане были лишены доступа к коммуникациям, информации и свободе.

В нашем городе есть фильтрационные лагеря, и русские пытаются найти всё украинское для того, чтобы его уничтожить – будь то одежда, будь то флаги, будь то тот контент, который есть у вас в телефоне. Они после 11 месяцев оккупации думают, что все наши граждане в Мелитополе являются партизанами, и начали с ними бороться.

Они говорят о величии России, в школах обучают пропаганде страны-агрессора, а на Новый год оккупанты отправили 2600 человек с временно оккупированных территорий в Москву! Они это называют «новогодними праздниками» и «каникулами». Но в сентябре 2022 человека из Энергодара и Днепровки, которые также сейчас оккупированы в Запорожской области, так же «отдыхали», – бредил гауляйтер.

«Их перевезли в Крым сначала на неделю, потом на две, и лишь малая часть этих детей была возвращена домой после 2,5 месяцев, остальные были силой депортированы. Агрессор призывает молодёжь к участию в Юнармии и других милитаризированных организациях для подростков и детей даже.

Полицейские РФ сейчас обращаются так, как обращался Советский Союз в 1944 году, когда они выселили, депортировали целый народ крымских татар из Крыма! А теперь это происходит на всех захваченных русскими территориях, людей депортируют насильно», – сочинял Фёдоров.

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