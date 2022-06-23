Мелитополь возобновляет железнодорожное сообщение с Крымом

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С 1 июля между Крымом и Мелитополем в тестовом режиме откроется пассажирское грузовое сообщение.

Грузы в Запорожскую область и обратно возят с начала июня, для пассажиров эта ветка возобновляет работу поле восьмилетнего перерыва, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Расписание движения Мелитопольская железная дорога согласует с Крымом. Известно, что поезд будет ходить из Джанкоя в Мелитополь и обратно. Билеты будут продавать при посадке, а пограничный контроль проводить в вагонах. Купить проездной можно будет как в рублях, так и в гривнах. 250 билетов на первый состав уже проданы.

«Учитывая то, какой интерес у людей к мирной жизни и к интеграции со всеми прилегающими территориями, в том числе с Крымом, думаю, что более чем востребовано, – отметил в комментарии «Первому каналу» генеральный директор Мелитопольской железной дороги Алексей Ефремов. – Прогнозировать поток не могу, поэтому запускаем в тестовом режиме».

Для запуска железнодорожного сообщения с Крымом на работу вышли более 1,5 тысяч сотрудников. Им пришлось восстанавливать работу светофоров, стрелок и прочее оборудование, которое на крымском направлении потеряло востребованность в конце 2014 года, когда власти в Киеве остановили железнодорожное сообщение с полуостровом.

Работоспособность дороги восстановили в кратчайшие сроки. Объемы перевозок планируются большие: Мелитопольский узел направляет грузы в порт Бердянска и перераспределяет составы с зерном Херсонщины по элеваторам. Эта ветка связывает Приазовье с ДНР и Ростовом-на-Дону.

Напомним, к июлю между Крымом, Херсоном и Мелитополем должно возобновиться пассажирское сообщение. Также к этому сроку должны запустить поезд по маршруту «Симферополь-Херсон».