Мелитопольская заукраинка: К нам заселяют учителей из России

Общежития лицеев в Мелитополе активно заселяются преподавателями из России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила занявшая с началом СВО агрессивную заукраинскую позицию преподаватель Мелитопольского профессионального аграрного лицея Анна Бут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Сейчас будут заселять в лицей «Творчество» в общежитие из России учителей, это факт, это не выдумка, из Перми, бог знает откуда, Воркута, Соловки, или кто их знает откуда. Но то, что из России будут заселять – это стопроцентно.

То есть лицей «Творчество», там дети со всей Украины, очень грамотные дети, имеется ввиду у кого много достижений по разным предметам, там учились, а теперь там будут жить рашистские учителя. Это все настолько все возмущает. Вплоть до того, что лишат родительских прав, если не появится ребенок в школе», – утверждает Бут.