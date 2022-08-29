Мелитопольская заукраинка: К нам заселяют учителей из России

29.08.2022  11:57 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Образование, Общество, Россия, Украина
Новости Украины

Общежития лицеев в Мелитополе активно заселяются преподавателями из России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила занявшая с началом СВО агрессивную заукраинскую позицию преподаватель Мелитопольского профессионального аграрного лицея Анна Бут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Общежития лицеев в Мелитополе активно заселяются преподавателями из России. Об этом в эфире «Радио...

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«Сейчас будут заселять в лицей «Творчество» в общежитие из России учителей, это факт, это не выдумка, из Перми, бог знает откуда, Воркута, Соловки, или кто их знает откуда. Но то, что из России будут заселять – это стопроцентно.

То есть лицей «Творчество», там дети со всей Украины, очень грамотные дети, имеется ввиду у кого много достижений по разным предметам, там учились, а теперь там будут жить рашистские учителя. Это все настолько все возмущает. Вплоть до того, что лишат родительских прав, если не появится ребенок в школе», – утверждает Бут.

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«Мне бы если такое заявили. А куда им обращаться? У наших там людей украинских вообще нет ни государственной, ни местной, никакой охраны. Вообще они там беззащитные, остались там под этими зверями, которых понавозили из ЛНРии, ДНРии, Дагестан, чеченцы – это то, что я знаю», – негодует преподаватель.

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