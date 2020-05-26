Мелкий бес: И Дудь обратится Зеленским

26.05.2020

Некоторые представители российской интеллигенции сватают в лидеры страны и совесть нации видеоблогера Юрия Дудя. Зачем это делается и что за этим стоит в авторской колонке для ПолитНавигатора пишет севастопольский писатель Платон Беседин.

Юрий Дудь – квёлый пастор для школоты – вновь порадовал аудиторию, выпустил очередное интервью. На этот раз с актёром Деревянко. И всё тут, что называется, встало на свои места.

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Среди прочего Дудь обсудил с Деревянко наркотики. Без особой критики. Можно сказать Юрий легонько так вбросил и набросил. Почти пропаганда запрещённых веществ. Тем более, что выглядели Деревянко и Дудь так, будто три недели кутили на вписке у Панина.

Захватил Дудь в интервью и свои привычные темы: деньги, куннилингус, путешествия. И в подобных контекстах Юрий выглядит куда органичнее, чем в «разоблачающей клюкве» третьей свежести о Беслане и Колыме. Свой человек – и не более того.

Удивительно другое. То, что столь тусклого персонажа светлоликие люди – весьма неглупые, между прочим (вроде Дмитрия Быкова, например) – упорно сватают в президентскую область. Мол, а чем не лидер? Ясно, что часть подобных высказываний спонсирована, но ведь скажи человеку сто раз, что он свинья – и тот захрюкает. Та же история и с президентством.

Это вообще болезнь светлоликой массы. Всякий раз, вот уже много лет и зим, они с маниакальным упорством ищут себе кумира и вождя – того, кто сегодня, завтра протаранит «загнивающую систему», разнеся её в щепки и клочья.

Вспомните хотя бы, сколько интеллигентов – журналистов, актёров, писателей, академиков – назначили сначала совестью нации, а после двигали их в её лидеры. Баловались и с шахматистами (вроде Каспарова). Промелькнули и карикатуристы, и поэты – да кто только не промелькнул.

Был, правда, как бы юрист – это я о Навальном. Какие-то люди решили, что на роль тарана он сгодится.

Но потом Алексей проявил себя как неблагонадёжный человек и скатился в печаль. И тут нарисовался Дудь.

Что для этого понадобилось? Я сейчас в принципе о том, как попадают на кастинг в вожди. А требуется для того, по сути, две вещи. Первая – популярность. Вторая – набор убеждений, подслушанных на «Свободе» и подсмотренных в «Новой газете». На этом всё, собственно. Не нужна уже ни биография, ни глубина убеждённости, ни знания.

Вот это, пожалуй, печалит более всего. То, что измельчали светочи для правильных масс. И на фоне современных вождей-недоучек Явлинский выглядит глыбой, а Сахаров или Яковлев – вообще небожителями. Нет больше дьяволов-разрушителей – остались одни мелкие бесы.

И тем печальнее, что на них находится своя паства. Ещё более мелкая. Ведь государства – даже самые великие – разрушают не мощные войны и не глобальные истории, а вполне себе мелочные интересы. Или забыли мы о 91-м?

Так а при чём тут Зеленский, заявленный мною в названии? Вполне себе тренд: смотрите, какой там президент – молодой, симпатичный, инициативный. Говорят так? Бывает. Конечно, что может наделать такой вот лидер-недоучка – мы видим. Но дуракам-то что в лоб, что по лбу, а потому они ищут своего Дудя, которого хотят переплавить в Зеленского. Жажда вождизма насколько утомительна, настолько и трагикомична.

Так что лучше, светлоликие – в мир «свободного интернета» дорожка. Там примите Дудя грамм – и нет драм. А нам, пожалуйста, не мешайте.