Мелкий и средний бизнес за нас, крупный сбежал за кордон – запорожский политик

Средний и мелкий бизнес Запорожской области очень быстро перестроился в российское правое поле. Тогда как с крупным бизнесом сложнее – многие владельцы предприятий и латифундисты годами живут за границей, не проверяя свои активы на месте.

Об этом в подкасте проекта о развитии Новороссии «Будем жить» Семёна Уралова сообщил бывший первый вице-губернатор Запорожской области и замглавы Военно-гражданской администрации Запорожской области Сергей Толмачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мелкая буржуазия – вся за нас, я так скажу. На уровне ИП, ООО мы дали им больше жизни и больше кислорода, чем им давали до того. Более того, они быстро перестраиваются: взятки носить не надо, все по закону, в суд, так в суд, в прокуратуру, значит, в прокуратуру. Написал в чат-бот губернатору, написал Путину – все подпрыгнули. И для них это удивительно, что сразу же силовики побежали разбираться и требовать друг от друга действий. Поэтому вся мелкая буржуазия, если политэкономически сказать, давно уже пророссийская. А «крупняк» сбежал в самом начале. Мы когда-то там в нулевых-десятых иногда в сердцах называли часть российской элиты компрадорской. Посмотрев на украинскую элиту, могу сказать, что она в 100 раз была менее компрадорская. Те, не выезжая, живут в Варшаве, Праге, Лондоне и прочих «вашингтонах» и «флоридах», и счастливы этим. Они поставили управляющих, как эти магнаты XIX века на тех же территориях, и не видели своих активов уже много лет. И с людьми из них никто не общался, с теми, кто на них работает. Это то, что касается крупной, так сказать, хозяйствующей прослойки», – отметил Толмачёв.

Тем временем, железная дорога становится элементом «Российских железных дорог», электростанции и энергосистемы входят в большие российские структурные подразделения.

«Что касается управляющего класса, чиновников крупных и средних, это либо волонтёры, активисты, которые с риском для жизни сделали для себя такой шаг, как та же Данильченко Галина Викторовна (глава администрации Мелитополя, секретарь Запорожского отделения «Единой России»), или Евгений Витальевич Балицкий (губернатор Запорожской области ). Либо приехавшие специалисты от Севастополя до Владивостока, и, в том числе, вернувшиеся из той части Украины специалисты, которые хотят здесь работать, в Российской Федерации», – пояснил экс-вице-губернатор.

Это абсолютно формирующийся новый слой и новая среда, которая не похожа на то, что было в Запорожской области ранее, и даже не похоже на то, что было в ДНР.

«Всё везде по-разному. Но люди приезжают, люди работают, люди понимают, что им здесь лучше, несмотря на обстрелы, на взрывы, на постоянную опасность для жизни. Им в российском государстве жить в целом лучше. Хотя, конечно, есть категория «ждунов», которую пессимисты оценивают в 10% от населения, оптимисты – в 2%. Понятно, что это субстрат для вербовки террористов, убийц и прочих нелюдей. Они тоже существуют, на это нельзя закрывать глаза. Мои друзья из силовых структур не понимают, откуда мы столько оптимизма? За Путина 90% проголосовали, но откуда же тогда берутся все эти люди, которых ловят? Но даже 1% от 500 тысяч – это 5 тысяч человек, сколько можно навербовать! Мы же и диверсантов тоже не исключаем. И не забываем про разрывы семей и низкий уровень жизни, которым наши враги пользуются», – указал эксперт.

Многие недоумевают от малой суммы, за которую террористы согласились устроить побоище в «Крокус сити холле», но расценки на Украине еще ниже.

«За то, что пойдёшь и сунешь взрывчатку в урну – 5 тысяч, кому-то и 3 тысячи рублей обещают. И, кстати, не платят. Люди эти – это же расходный материал, биодроны для них. Находят какую-то слабину, вербуют, но даже не тратятся на них особо. Это прямо у них военная доктрина натовская, они это используют, для них это сейчас испытательная лаборатория таких биодронов», – подчеркнул Томачев. «Поэтому с демонами не надо бороться оружием демонов. Надо просто приводить всё в нормальное человеческое состояние. И когда люди видят, что ты к ним с добром, причём с простым элементарным добром, не с какой-то там запредельной христианской любовью, а просто покушать принёс, просто работу дал, просто дороги сделал, просто школы открыл, просто учишь детей, просто 10 тысяч детей вывез на отдых за лето из 30 тысяч всего… как бы стирается грань. Все понимают – да, это Россия. Она пришла всерьёз и надолго. У России есть свои недостатки, определённая доля бюрократизма, иногда излишнего, ещё что-то. Но это порядок, и это жизнь», – заключил он.