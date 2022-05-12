Мелодрама в бункере: женщина-боевик из «Азова» овдовела через три дня после замужества за «побратимом»

12.05.2022  09:42 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Мариуполь, Пропаганда


В Национальной гвардии Украины рассказали печальную и духоподьемную историю о женитьбе украинского пограничника Андрея и женщины-боевика из нацистского полка «Азов» Валерии, представленной в сообщении в качестве «защитницы Мариуполя». Овдовев в первый раз, Валерия вышла замуж уже на «Азовстали», но всего после трех дней супружеской жизни упомянутая «защитница Валерия» снова стала вдовой.


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«Защитница Мариуполя Валерия Карпиленко (позывной «Нава№) на «Азовстали» стала невестой, женой и вдовой. 5 мая украинский пограничник Андрей (позывный «Борода») и девушка из «Азова» поженились, а уже через три дня мужчина погиб. Девушка пообещала любимому выбраться из осады — и жить за них двоих», – говорится в сообщении Нацгвардии в соцсети.

«Мне осталась твоя фамилия, твоя любящая семья и воспоминания о счастливом времени вместе», — приводит пресс-служба НГУ слова внезапно овдовевшей женщины-боевика из «Азова».

Интересно, как скоро новоявленная вдова сама отправится вслед за скоропостижно потеряным мужем?

 

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