Мелони придумала альтернативные гарантии Украине. В Лондоне назвали ее план «бумажным»

Британская The Financial Times утверждает, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагает альтернативный план по поддержанию послевоенного мира на Украине

«В первом интервью иностранной газете с момента вступления в должность премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила Financial Times, что «ребячество» — полагать, что Италия должна выбирать между США и ЕС, и настаивала, что она сделает все необходимое для защиты интересов своей страны», – говорится в публикации.

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По данным газеты Мелони не в восторге от проталкиваемой МАкроном и Стармером идеи развертывания сил поддержки на Украине, считая это предложение слишком сложным и рискованным. У нее есть идея получше.

Итальянский премьер рассказала FT, что вместо этого она хочет распространить на Украину положение НАТО о взаимной обороне, не принимая страну в альянс. Это было бы «проще и эффективнее, чем другие идеи, которые находятся на столе», считает Мелони.

«Это предложение вызвало недоумение у европейских и украинских официальных лиц, поскольку коллективная оборона в соответствии со статьей 5 является сутью НАТО. Риск оказаться непосредственно втянутым в войну с Россией — вот почему администрация Трампа решительно выступает против членства Украины в НАТО. Так зачем же Вашингтону соглашаться на это?», – отмечает британское издание.

Что касается Украины, – продолжает FT – то бумажные гарантии взаимной обороны вряд ли дадут ей те обязательства и гарантии безопасности, которые она ищет.

Мелони на это возражает, что силы, обеспечивающие безопасность, рискуют спровоцировать Москву. В отличие от этого, ее видение оборонного обещания Киеву, без сопутствующих структур и военных баз НАТО, было бы менее угрожающим для России. Оно будет задействовано только в том случае, если Россия снова нападет на Украину.

«Если они видят в этом большую угрозу, без Украины в НАТО, это означает, что у нас проблема. Это означает, что мы не можем доверять никакому миру, подписанному с Россией, поскольку, если правда, что Россия не хочет снова вторгаться на Украину, почему она должна сказать «нет»?» — сказала Мелони.

Администрация Трампа также заинтересована, чтобы сделка состоялась, добавила она. Хотя Мелони не думает, что Путин снова нападет на Украину, пока Трамп остается у власти, «проблема в том, что произойдет после». Дональда Трампа это также должно волновать, поскольку на карту будет поставлено его наследие, добавила она.