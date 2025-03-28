Мелони придумала альтернативные гарантии Украине. В Лондоне назвали ее план «бумажным»
Британская The Financial Times утверждает, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагает альтернативный план по поддержанию послевоенного мира на Украине
«В первом интервью иностранной газете с момента вступления в должность премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила Financial Times, что «ребячество» — полагать, что Италия должна выбирать между США и ЕС, и настаивала, что она сделает все необходимое для защиты интересов своей страны», – говорится в публикации.
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По данным газеты Мелони не в восторге от проталкиваемой МАкроном и Стармером идеи развертывания сил поддержки на Украине, считая это предложение слишком сложным и рискованным. У нее есть идея получше.
Итальянский премьер рассказала FT, что вместо этого она хочет распространить на Украину положение НАТО о взаимной обороне, не принимая страну в альянс. Это было бы «проще и эффективнее, чем другие идеи, которые находятся на столе», считает Мелони.
«Это предложение вызвало недоумение у европейских и украинских официальных лиц, поскольку коллективная оборона в соответствии со статьей 5 является сутью НАТО. Риск оказаться непосредственно втянутым в войну с Россией — вот почему администрация Трампа решительно выступает против членства Украины в НАТО. Так зачем же Вашингтону соглашаться на это?», – отмечает британское издание.
Что касается Украины, – продолжает FT – то бумажные гарантии взаимной обороны вряд ли дадут ей те обязательства и гарантии безопасности, которые она ищет.
Мелони на это возражает, что силы, обеспечивающие безопасность, рискуют спровоцировать Москву. В отличие от этого, ее видение оборонного обещания Киеву, без сопутствующих структур и военных баз НАТО, было бы менее угрожающим для России. Оно будет задействовано только в том случае, если Россия снова нападет на Украину.
«Если они видят в этом большую угрозу, без Украины в НАТО, это означает, что у нас проблема. Это означает, что мы не можем доверять никакому миру, подписанному с Россией, поскольку, если правда, что Россия не хочет снова вторгаться на Украину, почему она должна сказать «нет»?» — сказала Мелони.
Администрация Трампа также заинтересована, чтобы сделка состоялась, добавила она. Хотя Мелони не думает, что Путин снова нападет на Украину, пока Трамп остается у власти, «проблема в том, что произойдет после». Дональда Трампа это также должно волновать, поскольку на карту будет поставлено его наследие, добавила она.
«Далеко не очевидно, что Трампа или его чиновников убедят аргументы Мелони, которые могут выглядеть для них как очередная попытка нахлебничества в области европейской безопасности. Мелони сказала, что ей нужно время, прежде чем представить свой план Белому дому», – пишет британская газета.
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