Меморандум по биобезопасности между РФ и Белоруссией готов. Армения – зависит от США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Белоруссия согласовала с Россией меморандум о биологической безопасности, а Армения на основании проведённых Москвой расследований уже пересматривает работу с США по этим вопросам.

Об этом в ходе пресс-подхода в Совете Федерации РФ заявил вице-спикер СФ Константин Косачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Действующий на территории США американский закон 1991 года о противодействии биологическим угрозам, биологической опасности – применяется исключительно избирательно», – сказал сенатор.

Он подчеркнул, что фактически до сих пор этот закон был задействован только в трех случаях.

«В отношении КНДР, в отношении Сирии и в отношении России. Совершенно очевидно, что этот американский закон используется как целенаправленное оружие против тех стран, которые с точки зрения США не вписываются в их систему однополярного мироустройства», – отметил Косачев.

Он добавил, что на этом фоне другие страны начинают консолидироваться с Россией.

«Только, что завершена работа на двустороннем уровне с нашими коллегами в Белоруссии, и готов к подписанию меморандум по биобезопасности между Россией и Белоруссией. На основании действующего меморандума наши коллеги в Армении сейчас ставят перед американской стороной вопросы о существенном пересмотре параметров сложившегося сотрудничества, принимая во внимание те озабоченности, которые звучат с российской стороны», – сказал Косачев.

В свою очередь, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию обстоятельств создания американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая отметила, что США фактически создают массовую сеть по управлению населением по всему миру.

«Система зависимости от США, которая возникла у всего мира в 1944 году, когда доллар стал мировой резервной валютой, вот сегодня те лаборатории, которые по всему миру, военные биологические лаборатории, создают США – это новая система зависимости всего мира от США, только в более опасном аспекте. Возможности сохранения и спасения жизней. Фактически, США создается массовая сеть управления количества населения, проживающего в разных странах», – сказала она.