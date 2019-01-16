Меморандум с МВФ не рискнули переводить на «мову», чтобы не шокировать население

16.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Приоритеты, заложенные в меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ, противоречат государственным интересам и превращают страну в сырьевую колонию.

Об этом во врем заседания Верховной рады заявил депутат Виктор Галасюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«МВФ обнародовал новый отчёт по Украине. Это 111 страниц экономической программы, которую обещает проводить украинское правительство под их диктовку, детальные расчёты и прогнозы. Более того, этот документ даже не переведён на украинский, потому что то, что там преподнесено, шокирует каждого гражданина. Повышения цен на газ для населения, ограничение субсидий, политика дорогих кредитов от Нацбанка. Как один из приоритетов – ограничение внутреннего спроса. Что это значит? Это значит ограничения доходов украинцев. Это те приоритеты, которые заложены в меморандуме МВФ, то, что украинская власть обещает делать вопреки национальным интересам Украины”, – сказал депутат.

По его словам. сотрудничество с МВФ власть оправдывает стремлением достичь пятипроцентного уровня инфляции после 2021 года.

“Это полный абсурд. Любой, кто знаком с историей успешных государств, знает, что когда они мощно развивались и росли хотя бы на 7-8 процентов в год, инфляция была более 10 процентов, но она была спрогнозирована. Экономически рост – это когда доход растёт быстрее инфляции», – заявил политик.

«Поэтому приоритеты, заложенные в меморандуме, противоречат государственным интересам, они делают Украину бедной, зависимой сырьевой колонией, обрекают миллионы украинцев на иммиграцию, украинскую экономику делают слабой, зависимой и погружают в очень долгосрочную стагнацию», – добавил Галасюк.