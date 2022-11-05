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Новости Украины

Вот вам — очередной фрагмент из общей картины сюрреализма, происходящего на Украине.

В то время как тот или иной областной центр валает о прилетах по «адмыныстратывным спорудам», в центре Одессы преспокойно стоит здание областной государственной администрации (с февраля — военной).

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Ее глава, гауляйтер Максим Марченко, бывший командир карательного батальона «Айдар», продолжает собирать звездочки на погоны. Вместе со своим пресс-секретарем Сергеем Братчуком они круглосуточно бухают по месту работы и выдают в эфир ролики с оскорблениями в сторону русских и России и угрозами в сторону одесситов — «дожжем не дожженную 2 мая 2014 года вату».

А прямо под окнами ОВА происходит… Строительство бункера для проживающего по соседству мирняка? Нет. Столовая для нищих? Нет. Пункт для переселенцев? Нет. Детдом, может, или подобие теплушки для желающих согреться предстоящей зимой?.. Опять нет!

Под окнами обладминистрации спокойно продолжается строительство мемориала «Сады памяти» в честь таких же карателей как одесский гауляйтер — ветеранов АТО, а также участников «революции «достоинства» и жертв геноцида крымских татар.

На самом деле руководство города и области заявило о готовности к совместному финансированию строительства означенного мемориального комплекса, граничащего по масштабам то ли с пирамидой Хеопса, то ли с адронным коллайдером, еще полтора года назад.

«Проект предполагает создание в одном месте сразу трех мемориалов: воинам, погибшим в борьбе за независимость Украины, героям Небесной Сотни и жертвам геноцида крымско-татарского народа», — говорилось в официально презентованном концепте «архитектурного чуда».

Тут вам и мраморные плиты, и редкие горные породы, фонтан, декоративное освещение, лаунж-зоны, Wi-Fi, экопарковка, детские площадки, позолота, различные дизайнерские чудеса — Проня Прокоповна оценила бы однозначно (генитальных решений Ройтбурда, правда, не хватает, но не все сразу). Такая себе претензия на самый помпезный «склеп» хутора Украина.

Однако широтой размаха поражает не столько сам проект, сколько его цена… 190 миллионов гривен!

Да, еще раз — 190 миллионов гривен. Хотя даже эта заоблачная сумма была озвучена в прошлом году. А сейчас увеличилась, минимум, в четыре раза — если ориентироваться на цены в целом.

Ныне же дела обстоят так.

«Проект «Сады памяти», который возводят парке, окружающем админздание облсовета и военной администрации на проспекте Шевченко, реализовали почти на 80%. С десяток строителей ежедневно укладывают плитку, занимаются коммуникациями, монтируют декоративное освещение и систему автоматического полива и многим другим, — говорится в сообщении мэрии. — Здесь появится мемориал погибшим за свободу и независимость Украины. Большой бетонный стилобат с высаженными внутри живыми деревьями давно готов, вскоре его обложат черными гранитными плитами, которые уже завезли на территорию парка. Деревья будут как бы пробиваться сквозь гранит, символизируя стремление к жизни»,

Ну это так, трындеж для понимания широты размаха.

А вот цимес:

«Первоначальная сметная стоимость работ будет увеличена».

Понимаете?! Увеличена по сравнению со 190 миллионами!.. Хотя проходящим мимо «масштабные работы» упорно напоминают помойку.

Понятно, конечно, почему чиновники не уточняют конкретные суммы. Ведь тут даже свои, пособники оккупантов, спросят: «А почему мы тогда на дроны и носки для ВСУ по подземным переходам попрошайничаем?».

Раньше, к слову сказать, на месте строительства мемориала одесситы спокойно, десятилетиями выгуливали собак. И только в 2015-м на этом месте «урезали» закладной камень воинам АТО, который некие, так и не выявленные полицией граждане, регулярно поливали то краской, то дерьмом. Тихо-мирно. Но после 24 февраля работа закипела.

«На сегодняшний день, согласно проектному решению, выполнено от 75 до 80 процентов работ, — поведал главный инженер управления капитального строительства одесского горсовета Василий Никитенко. — Был проведен большой объем работ, начиная от подготовительных и земляных, связанных с перекладкой коммуникаций, включая водоотведение, полив, освещение конструкций клумб — стилобатов, доставка чернозема и гранита для отделки. Все работы выполняются согласно графику, независимо от погодных условий».

И на все эти работы, спокойно, попивая виски, смотрят из окна кабинета гауляйтер с опричниками, а потом ежедневно отчитывается о потерях «орков» и «каре для сепаров». Вот вам самим не кажется странным, почему? Почему именно в этих нацистов, строящих памятники таким же нацистам, не прилетело до сих пор?