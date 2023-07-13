«Мемориал» Навального в Вильнюсе подвергся очередному акту вандализма

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Инсталляция экстремистской организации ФБК, изображающая якобы камеру штрафного изолятора, в которой сидит их лидер, блогер-уголовник Алексей Навальный, поверглась очередному «акту вандализма» в Вильнюсе.

Об этом сообщал телеканал-иноагент «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инсталляцию ночью обмотали черной пленкой, поверх которой наклеили портрет Навального с маской президента РФ Владимира Путина в руках. Надпись на фото на украинском, английском и литовском языках языке гласила:

«Тот самый будущий царь».

Ответственность за эту акцию взял на себя бежавший из Твери Михаил Баранов. Свою акцию он назвал «Груз 200 или черный квадрат Малевича».

«Это подлость – строить прекрасную Россию будущего на пепелище геноцида украинцев, грузин, чеченцев», – написал Баранов в соцсетях.

Литовская полиция долго раздумывала, как себя вести, поскольку хулиган утверждал, что создал «арт-объект». Ранее Баранов принимал участие в обрызгивании кетчупом писателя-сатирика Виктора Шендеровича.

На прошлой неделе инсталляцию там же в Вильнюсе облили чем-то горючим и подожгли. Открытие «ШИЗО» несколько дней назад вызвало протест у радикальной организации русских либералов-эмигрантов «Мирное сопротивление». Активисты вышли с лозунгом: «Навальнисты – латентные рашисты».

10 июня во время открытия инсталляции в Женеве директора ФБК Ивана Жданова забросали яйцами.