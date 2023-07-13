«Мемориал» Навального в Вильнюсе подвергся очередному акту вандализма

Елена Острякова.  
13.07.2023 09:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 465
 
Вандализм, Дзен, Либералы, Литва, Россия


Инсталляция экстремистской организации ФБК, изображающая якобы камеру штрафного изолятора, в которой сидит их лидер, блогер-уголовник Алексей Навальный, поверглась очередному «акту вандализма» в Вильнюсе.

Об этом сообщал телеканал-иноагент «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инсталляция экстремистской организации ФБК, изображающая якобы камеру штрафного изолятора, в которой сидит их лидер,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Инсталляцию ночью обмотали черной пленкой, поверх которой наклеили портрет Навального с маской президента РФ Владимира Путина в руках. Надпись на фото на украинском, английском и литовском языках языке гласила:

«Тот самый будущий царь».

Ответственность за эту акцию взял на себя бежавший из Твери Михаил Баранов. Свою акцию он назвал «Груз 200 или черный квадрат Малевича».

«Это подлость – строить прекрасную Россию будущего на пепелище геноцида украинцев, грузин, чеченцев», – написал Баранов в соцсетях.

Литовская полиция долго раздумывала, как себя вести, поскольку хулиган утверждал, что создал «арт-объект». Ранее Баранов принимал участие в обрызгивании кетчупом писателя-сатирика Виктора Шендеровича.

На прошлой неделе инсталляцию там же в Вильнюсе облили чем-то горючим и подожгли. Открытие «ШИЗО» несколько дней назад вызвало протест у радикальной организации русских либералов-эмигрантов «Мирное сопротивление». Активисты вышли с лозунгом: «Навальнисты – латентные рашисты».

10 июня во время открытия инсталляции в Женеве директора ФБК Ивана Жданова забросали яйцами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть