«Мемориал» поддерживает боевиков за счет иностранного финансирования

17.03.2021, Москва, Иван Добровольский

Признанная в России иноагентом «правозащитная организация» «Мемориал» вступилась за террористов, действующих в Сирии. Ранее под «защитой» этой структуры были боевики, действующие на Кавказе в начале 2000-х годов.

«Мемориал» фигурирует в статье «Новой газеты» о ликвидированном в Сирии боевике. Журналисты сообщили, что юристы организации помогли брату террориста оформить заявление в СК РФ по поводу возбуждения уголовного дела на основании видеоролика, в котором якобы фигурируют представители «ЧВК Вагнера», существование которой не подтверждено.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Организация-иноагент существует за счет средств таких западных партнеров, как Фонд Сороса, Европейский Центр защиты прав человека, посольства европейских стран, USAID (организация, связанная с ЦРУ), Фонд поддержки демократии и другие подобные структуры. Отсюда интерес «Мемориала» к сирийским боевикам и целенаправленная антироссийская деятельность.

Ранее эта организация отметилась нестандартным подходом к происходящим на Кавказе событиям. Деятельность «Мемориала» в начале 2000-х годов оценил военный обозреватель, историк Евгений Норин в комментарии для «Накануне.Ру».

«Для этой структуры было характерно скорее прекраснодушное игнорирование контекста происходящего и старательное притягивание за уши любой спорной ситуации в качестве преступления военных. Например, размещение жителей села Комсомольское в лагере рядом с поселком на время штурма «Мемориал» трактовал как захват жителей в заложники и использование их в качестве живого щита», – напомнил он.

«Мемориал» и «Новая газета» занимаются открытой деятельностью в интересах террористов. Они пытаются легализовать боевиков за счет использования информационных вбросов и фейковой информации.