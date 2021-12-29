Мемориальную доску боевику «Азова» открыли под свастикой «Волчий крюк»

29.12.2021  08:00 (Мск), Херсон,
Михаил Рябов.  
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Дзен, нацизм, Украина, Херсон
Новости Украины

В Херсонской области в селе Долинское открыли мемориальную доску боевику «Азова» Эдуарду Шахову, который был ликвидирован снайпером, защищающим республики Донбасса, в 2019 году в ходе обострения на линии фронта в районе Светлодарской дуги.

Доску установили на здании лицея, где Шахов учился с 1 по 9 класс – очевидно, с надеждой на воспитание подрастающего поколения в традициях украинских неонацистов. Церемония прошла под символикой «Азова» – стилизованной свастикой «Волчий крюк». Он был одной из эмблем Национал-социалистической немецкой рабочей партии (NSDAP) Адольфа Гитлера в первые годы её существования. Упрощённый вариант «волчьего крюка» был некоторое время эмблемой голландской нацистской партии. Впоследствии Вольфсангель был выбран эмблемой (тактическим знаком) танковой дивизии СС «Дас Райх». Кроме того, этот знак в различных вариациях использовался в других подразделениях СС и вермахта.

В Херсонской области в селе Долинское открыли мемориальную доску боевику «Азова» Эдуарду Шахову, который...

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