Мемориалы погибшим ВСУшникам используют как туалеты

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В Кривом Роге, родном городе президента Владимира Зеленского, мужчина справил нужду на стенды в фотографиями убитых на фронте украинских военнослужащих.

Соответствующий ролик, передает корреспондент «ПолитНавигатора», опубликовал местный блогер Алексей Таймурзин.

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«Бухая мразь обо…ал Кубы памяти, что на Почтовом проспекте. К счастью, стенды с изображением павших героев не пострадали», – прокомментировал ролик блогер.

На ролике видно, как нетрезвый мужчина справляет нужду внутри конструкции и просит не снимать его.

В Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области сообщили. Что ему грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен или до пяти лет ограничения свободы.