Мемориалы погибшим ВСУшникам используют как туалеты

Игорь Шкапа.  
16.04.2024 14:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 601
 
Вооруженные силы, Дзен, Происшествия, Украина


В Кривом Роге, родном городе президента Владимира Зеленского, мужчина справил нужду на стенды в фотографиями убитых на фронте украинских военнослужащих.

Соответствующий ролик, передает корреспондент «ПолитНавигатора», опубликовал местный блогер Алексей Таймурзин.

В Кривом Роге, родном городе президента Владимира Зеленского, мужчина справил нужду на стенды в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Бухая мразь обо…ал Кубы памяти, что на Почтовом проспекте. К счастью, стенды с изображением павших героев не пострадали», – прокомментировал ролик блогер.

На ролике видно, как нетрезвый мужчина справляет нужду внутри конструкции и просит не снимать его.

В Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области сообщили. Что ему грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен или до пяти лет ограничения свободы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть