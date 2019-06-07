Мендель: У нас нет противоречий с Порошенко по Крыму и Донбассу

07.06.2019, Киев, Максим Карпенко

У президента Украины Владимира Зеленского такие же «красные линии», что и у его предшественника Петра Порошенко. Новый глава государства считает Крым и Донбасс украинской территорией и не отречется от этих позиций.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут у нас нет противоречий – ни у власти, которая была в предыдущие пять лет и не смогла ничего сделать, ни у власти, которая пришла и собирается что-то сделать. У нас одинаковые «красные линии» – нельзя говорить о том, что будет изменена территориальная целостность Украины. Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Это «красные линии» и Владимир Зеленский об этом заявлял на протяжении всей кампании», – заявила Мендель.

Парламент Крыма после государственного переворота на Украине объявил о независимости, после чего в республике прошел референдум, по итогам которого полуостров, включая Севастополь, воссоединился с Россией.

Жители Донбасса в мае 2014 года также провели референдум о независимости от Украины, надеясь повторить сценарий Крыма, однако местные элиты не поддержали Русскую весну и присягнули новой украинской верхушке, а Москва не признала итоги плебисцита. Параллельно Киев начал военную карательную операцию против Донецка и Луганска, которая продолжается по настоящий момент.