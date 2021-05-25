Меньше будут летать в РФ – «слуги» довольны запретом авиасообщения с Белоруссией

25.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

После прекращения авиасообщения с Белоруссией Киев надеется переключить авиапоток через белорусскую территорию на своё воздушное пространство.

Об этом в эфире украинского телеканала «Общественное» заявил глава партии «Слуга Народа» Александр Корниенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Длительное время Белоруссия была буфером для авиационного контакта с РФ. Таким образом [прекращая авиасообщение], мы фактически двух зайцев убиваем. Прекращаем не всегда полезные перелёты, как мы видим сейчас из расследования по пану Медведчуку, что оно там всё время происходило через Белоруссию в первую очередь, и направлять дальше наши маршруты авиационных компаний (МАУ заявляли, что в Белоруссию и не летали, но другие наши партнёрские компании). И, конечно, гарантировать со своей стороны тем авиакомпаниям мировым, которые теперь через Украину будут летать, что у нас с ними всё будет хорошо в этой ситуации», – заявил Корниенко.