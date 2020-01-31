Меньшинство ПАСЕ пошло на антироссийскую провокацию – Карасин

31.01.2020, Москва, Олег Кравцов

ПАСЕ приняла антироссийскую резолюцию, которая противоречит здравому смыслу.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-заместитель главы МИД РФ, сенатор Совета Федерации Григорий Карасин.

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Издание поинтересовалось, как он оценивает последнюю резолюцию ПАСЕ, в которой, говорится о том, что Россия обязана «полностью выполнять Минские соглашения», а также по настоянию украинской делегации подчеркнуто, что РФ «причастна к силам ополчения» на юго-востоке Украины.

«Конечно, комментарии к данному демаршу должны давать, скорее, коллеги Константин Косачев и Петр Толстой, это все-таки их поле. Что касается моего личного мнения, я считаю, что такая резолюция – это политически продуманная провокация», – сказал Карасин.

По его словам, провокационность резолюции заключается в том, что она

Противоречит Минским договоренностям.

«И во-вторых — просто противоречит здравому смыслу. Такое решение ставит ситуацию вокруг конфликта на юго-востоке Украины, вернее, пытается поставить эту ситуацию, на попа», – считает сенатор.

Он подчеркивает, что в данном случае «сделано это всё довольно дешево и грубо» и обещает соответствующую реакцию российской стороны.

«Повторюсь: это именно политическая провокация. И именно надуманная. При том людей, которые хотели бы, чтобы было именно так, в Европе, к сожалению, довольно много. Причем не только на Западе, но и на Украине — отчасти», – резюмировал Карасин.

Отметим, что в поддержку резолюции проголосовали меньшинство от общего количества депутатов: 49 из 321.