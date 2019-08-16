Меньшов призвал украинцев потерпеть и не делать резких движений

16.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Неизбежность украинской трагедии, начавшейся в 2013-2014 годах, была очевидна более десяти лет назад.

Об этом в эфире YouTube-канала Константина Семёна рассказал известный российский актёр и режиссёр, обладатель премии «Оскар» Владимир Меньшов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одиннадцать лет назад тема Украины была такой же кровоточащей и острой, как и сегодня. Я ездил по Украине, разговаривал с людьми и с той, и с другой стороны, и видел, что это ведёт к взрыву, который всё-таки произошёл», – отметил Меньшов, после чего привёл своё высказывание из документального фильма «Украина» 2010 года.

«Пока мы делали этот фильм, меня нередко охватывало ощущение безысходности, чёткое понимания того, что мы стоим у края. В авиации есть такой термин, как «высота принятия решения», когда лётчик ещё может повернуть на взлётную полосу, или продолжать набирать высоту. По-моему, наши страны сейчас находятся именно в такой точке. Для того, чтобы Украина перестала быть нашей, а Россия – украинской, надо, чтобы это пространство заселяли какие-то другие, совершенно новые люди. Если, конечно, таких людей не удастся сделать из нас с вами», – говорил режиссёр девять лет назад.

Он подчеркнул, что в украинской трагедии виноваты исключительно сами украинцы, позволившие русофобам взять власть в стране.

«Проблема только в Украине. Мы свои ошибки, конечно, там накрутили. Но там зрело и зрело – это 2013 и 2014 год, Майдан, разорвать к чёртовой матери. Вся украинская интеллигенция и элита была антирусская. И русские были угнетены и страдали, тихо оглядываясь. И в Севастополе я разговаривал с этими моряками, которые сейчас браво себя держат, а тогда они говорили: «Они нас прижали, и всё», – добавил актёр.

Однако, по его мнению, надежда на светлое будущее всё ещё остаётся.

«Практика Путина мне показывает, что не всё потеряно. Смотрите, как мы рванули, например, в оборонке. Когда казалось, что всё, пропали, и нас можно брать голыми руками, мы вдруг начали активно строить. Конечно, это далеко не советские темпы, но строим, и какие-то новые виды оружия появляются. И уже понятно, что нас голыми руками не взять», – сказал режиссер.

У него также поинтересовались, что он может сказать людям «по ту сторону границы».

«Терпите, время своё всё равно скажет и сделает. Иногда надо уметь просто потерпеть. Во всяком случае никаких резких движений делать не стоит. Хотя они и не делаются», – резюмировал Меньшов.