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24.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Компромат, Украина
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«Менталитет урки не меняется» – экс-глава Интерпола о побеге Януковича

Для представителей правящего на Украине режима свергнутый президент Виктор Янукович – прежде всего, опасный свидетель и обладатель компромата о закулисных торгах во времена Евромайдана.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший глава украинского бюро Интерпола, экс-нардеп Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Виктор Федорович Янукович не является для них преступником, а является для них свидетелем того, что они делали, как с ним договаривались, о чем с ним договаривались», – отметил оратор.

При этом на вопрос ведущего о том, что мешает Януковичу участвовать в своем судебном процессе по скайпу из России, Куликов ответил, что бывший президент попросту является трусливым «уркой».

«Такой он, Виктор Федорович, как был он никаким, так и остается никаким, к сожалению. Потому он и убежал, как был трусом, так трусом и остался. Менталитет урки не меняется, это же «Джентельмены удачи»: «На первом скачке расколется», вот он на первом скачке и раскололся», – резюмировал Куликов.

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