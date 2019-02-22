Менты-западенцы «кинули» коллег с Юго-Востока Украины
В самые сложные дни Евромайдана руководство западных областей Украины вывело подразделения «Беркута», откомандированные из этих регионов, и вернуло их домой. Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью телеканалу «НТС» заявил экс-командир севастопольского «Беркута» Сергей Колбин.
По его словам, когда на Майдане начались самые кровавые события, общественный порядок там охраняли силовики из юго-востока
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«На тот момент в Киеве на Майдане остались подразделения практически южных регионов. Губернаторы, руководители западных регионов под всевозможными предлогами свои подразделения постарались вернуть в пункты постоянной дислокации, чтобы они не участвовали. Какие цели преследовали – наверное, если из благих побуждений, понимали, что их семьи становятся заложниками ситуации», – заявил Колбин.
Как известно, в феврале 2014 года вернувшиеся из Киева во Львов сотрудники «Беркута» встали на колени перед местными сторонниками государственного переворота. Тогда в милиционеров из толпы полетели мелкие предметы, в ответ правоохранители пообещали, что «отныне они всегда будут на стороне народа», а также заверили, что львовский «Беркут» не участвовал в боевых действиях в Киеве.
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