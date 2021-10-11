«Меня аж клинит» – в Киеве пришли в бешенство от звания «Герой ДНР»

11.10.2021 19:19 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В связи с унаследованной системой СССР, внешний вид некоторых украинских наград имеет много общего не только с российскими и белорусскими, но и с медалями ДНР и ЛНР.

Об этом говорили участник пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в ходе встречи помощник депутата Верховной рады Тараса Тарасенко Евгений Комар зачитал письмо члена комиссии Государственных наград и геральдики Николая Чмыря.

«Безусловно, в вопросах наградной реформы внешний вид наград не имеет первостепенного значения, но, в то же время, вынуждены обратить внимание на проблемные вопросы, которые в любом случае должны быть решены. Как ни странно, внешний вид некоторых наград в нашей стране до сих пор имеет много общего с российскими аналогами, и это несмотря на войну. Начнём с атрибутов звания «Герой Украины». Не секрет, что звание «Героя» в Европе имеет лишь 3 страны, кроме Украины, это Россия и Беларусь. Во всех трех случаях речь ведётся о наследовании системы наград СССР, ясное дело, что они унаследовали не только название, но и внешний вид. Миниатюра орденов звания «Герой Украины», по сути, повторяет медаль «Золотая Звезда» звания «Герой СССР» и РФ, а также медаль «Герой Белоруссии». Более того, аналогичные медали основали сепаратисткие образования ЛНР и ДНР»», – процитировал Комар. «Кто-то думает, что это мелочи, – прокомментировал модератор конференции. – Это на самом деле мелочи, главное – кого награждают, за что и как, чтобы к людям было уважение со стороны общества». «Однако никуда мы не денемся: награды – это визуализация подвига. И когда визуализация подвига украинского героя отождествляется с элэнэровским и дээнэровским, у меня что-то клинит. То же касается почётных званий», – возмущался спикер.