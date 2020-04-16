«Меня давит жаба» – Монтян рассказала про русских в Индии на карантине

16.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россияне, застрявшие в Индии из-за пандемии коронавируса, вынуждены дожидаться своей очереди на эвакуацию в пятизвёздочном отеле, проживание в котором оплатило посольство РФ в Дели.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Далеко не все попали с этим карантином. Моя московская подруга чувствует себя великолепно. Она поехала на Гоа чуть раньше, чем я поехала в Германию. Там она занималась своими делами. У неё был обратный билет, по-моему, на 26 марта. Естественно, билет пропал, лавочка закрылась.

Что сделало российское посольство? Конечно, далеко не всем так повезло, мы это видим по видео всяких застрявших людей, но конкретно той группе, в которой находится моя подруга Света, повезло несказанно.

Их с Гоа привезли в Дели, сняли им пятизвёздочный отель, и они до сих пор там тусуются. Я смотрю фоточки и видосики, которые она присылает, и меня просто дичайше давит жаба. Вот, кому попёрло», – сказала Монтян.

Она предположила, что такая задержка с эвакуацией произошла из-за ограниченных возможностей для обсервации в России – застрявшие в отеле граждане РФ просто ждут своей очереди.

«Пока она сидит в Дели, и пока им даже не говорили, когда вылетать в Москву. Потому что возможности для обсервации, я так понимаю, тоже очень сильно ограничены, и как только там освободятся места, их тоже из Дели всё-таки вывезут. Потому что, хотя это сейчас и не дорого – платить за отели, пропитание и всё остальное, но, по большому счёту, пора бы уже и домой возвращаться. А то, например, меня, очень сильно давит жаба», – резюмировала адвокат.