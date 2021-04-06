«Меня Машков унижал как украинца своим чувством превосходства» – украинский актёр

04.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

У русских всегда было чувство превосходства над украинцами, что и привело к конфликту на Донбассе и украино-российскому противостоянию.

Об этом в эфире «4 канала» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва от праворадикальной партии «Свобода», украинский актёр Богдан Бенюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий передачи бандеровец-русофоб Антон Мухарский поинтересовался у своего гостя, как к нему относились его «коллеги-москали» на съёмках в фильмах.

«Ну, мы же знаем, что это тянулось много лет и при СССР, чувство превосходства у них было и остаётся на сегодняшний день. И вот это чувство превосходства привело к этому конфликту, который сейчас есть, и войне, которая идёт», – заявил Бенюк.

В частности, он пожаловался на отношение к себе свысока со стороны известного российского актёра Владимира Машкова.

«Это был 2007 год, мы снимались в «Кандагаре»… Я телефон свой достал, и Машков говорит: а что у тебя там, что за буква? – «є» увидел, «ї». Я говорю, как – наши буквы. – Так что, они в телефоне есть? Я говорю: ну а как же! Всегда проблема России – превосходство их, украинцы всегда это ощущали, и оно было», – жаловался украинский актёр.

Далее Мухарский объявил о переходе к рубрике «Трибунал над Русским миром».

«Если представить Богдана Михайловича Бенюка в качестве обличителя и прокурора, какой бы пункт был первым в этом обвинении России, Московии против Украины?» – спросил бандеровец.

«Столетнее издевательство над нашим народом в виде разных войн, голодоморов, убийств, репрессий и так далее, – ответил Бенюк. – Это не прощается никогда. И это украинцы должны понимать, что прощения этим вещам нет».

«Мы – та нация, которая пережила все эти вещи, и мы должны получить сатисфакцию возрождения, оздоровления. Мы сейчас этот момент оздоровления проходим в войне», – добавил актёр-тягнибоковец.