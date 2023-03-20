«Меня напрягает уверенность Суровикина и Герасимова перед Путиным» – украинский военный эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

То, как уверенно чувствуют себя российские генералы в ростовском штабе СВО перед Верховным главнокомандующим на фоне постоянно муссируемой информации о возможном контрнаступлении ВСУ, не предвещает для Киева ничего хорошего.

Об этом в интервью киевскому антироссийскому пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«С точки зрения того, что будет дальше, ведь не просто так он [Путин] приезжал в Ростов и встречался с Герасимовым?», – спросил пропагандист.

«Да, не просто, – согласился эксперт. – У него стояла задача встретиться с командованием т.н. СВО российско-украинской войны, это первое, он дослушал доклады, и когда Герасимов встречал, спросил, сколько у вас времени (это всегда спрашивают), он говорит, сколько необходимо, столько и есть». «Это говорит, что Кремль заинтересован или взволнован, или хочет услышать от своих лучших генералов, которые прекрасно понимают, в случае чего – их с должности не снимут, им головы снимут. Я сейчас говорю со стороны РФ. Они это прекрасно понимают. Поэтому я обратил внимание, что и Герасимов очень спокойный, Суровикин тоже. Хотя, у Герасимова форма нормальная, а Суровикин встретил его – какой-то балахон непонятный – или он только приехал с линии боевого соприкосновения, или решил показать, что он тут круглосуточно работает, объяснить это сейчас я не могу», – добавил Стариков.

Он сказал, что их уверенность не предвещает ничего хорошего для Киева.

«Но то, что выглядят они уверенно, и в их словах уверенность, это говорит о том, что это меня напрягает как гражданина Украины, в связи с теми событиями, которые готовятся по освобождению Юга. Ну, сейчас мы говорим про южные рубежи, но где будет контрнаступление [ВСУ], знает только Генштаб, но все говорят южный рубеж. Поэтому ситуация такая, что проверил, удостоверился, ещё раз напомнил, посмотрел планы, заглянул в глаза – как они посмотрели друг другу в глаза, а потом поехал на оккупированную территорию», – констатировал военный эксперт.