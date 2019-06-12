«Меня подорвало!»: Зеленский вылез из Голобородько и стал играть в Порошенко

12.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Списки партии «Слуга народа» вместо опытных кадров уже успели пополниться экспертами-недоучками и политическими перебежчиками.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня подорвали списки очень многих партий. Я честный человек, понимаете, симпатизирую, как все, голосовал за Зе, но я хочу уже действий. Нету времени. Да, ещё нет месяца, но администрация Зеленского и парламент несовместимы. Те решили, что они будут диктовать. Кому диктовать? Они же не Зеленскому диктуют, а народу.

А с другой стороны, я увидел списки. Я не просился туда, я предлагал то, что они хотели – уже готовые проекты «Держава в смартфоне». Готовые, проверенные СБУ, Комитетом по связи – не нужны. Что я увидел? Грантоедов, экспертов – это радиолюбители, это люди, которые пришли, постояли возле какого-то Гарварда, не закончили полностью, поработали на гранты – и депутаты. Главное, что они молодые – это ваше право. Но когда я не увидел там Пальчевского, к примеру, который, как говорится, боролся за Зе и увидел Диму Спивака, который прошёл все партии, которые есть, и я был в Одессе, Одессу порвало на части, который только известен тем, что детское питание продавал как-то не очень кошерно.

Не мой вопрос, но мы же ждали уже каких-то дел и решений. А в это время, хоть ушла преступная эпоха Порошенко, продолжают идти гробы. В это время, я не понимаю, что будет, какая зима. По моей кафедре, я не понимаю, в сентябре уже не технический, а полный дефолт кровеносной системы страны, украинских железных дорог. Кто-то будет вообще домом заниматься или мы будем обсуждать, что решат эфемерно, на красивых стульях Конституционный суд, какие депутаты придут?», – недоумевает Червоненко.

Также экс-министра возмутило, что при Зеленском пошли в ход политические репрессии на уже отыгравшее своё политиков.

«Сегодня Украина поверила президенту Зеленскому, как обманутая женщина: накрашенная, красивая, умная, сексуальная, весёлая, хлебосольная – её всё время, как говорится, «поматросили и бросили», но поверили ему. Я боюсь, что, если сейчас пойдёт разочарование, будет какого-то непонятного цвета, даже боюсь произносить, майдан – не майдан. Я совершенно о другом. Я не понимаю процессов.

Мне кажется, что для Леонида Даниловича Кучмы Зеленский – это политический внук, который отомстит плохим детям, как это по жизни, за их нерадивое поведение в политике. Но меня порвало, извините, уголовное дело против Ющенко. Вот мы сидим (показал в сторону экс-регионала Нестора Шуфрича – ред.), мы в таких контрах были, о каких Межигорьях мы говорили? Или память у народа плохая? А как можно уголовные дела на Кучму, на Медведчука – он что, Родину предал? Или один, или второй? Или они имеют мужество показать, как расшивать эту ситуацию?», – добавил Червоненко.

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич поддержал эти слова, добавив, что новый президент наступает на грабли старого и возбуждает дела против людей, пытающихся хоть как-то помочь выживать украинцам.

«Я вчера вечером, когда услышал, что госпожа Мендель, новая пресс-секретарь (Владимира Зеленского – прим. ред.) заявила, что надо расследовать на предмет измены Родине поездку Медведчука и Бойко в Санкт-Петербург, где они встретились с Миллером и ещё раз привезли подтверждённую уже второй раз позицию о том, что газ для украинцев и для Украины в целом может быть на 25% больше (имеется в виду дешевле – прим. ред.), так в чём измена? Может, измена в том, что сегодня ещё на сто долларов больше платят люди, чем мог бы газ стоить? Может в этом измена Родине?..

Вы знаете, вчера Зеленский для меня стал Порошенко. Что-что, но я в жизни не мог представить, чтобы Владимир Зеленский, которого я лично знаю, смог сказать, а то, что говорит Мендель, это для меня Зеленский, это официальный пресс-секретарь Президента Украины: Президент Украины призвал СБУ, а СБУ через три часа возбудила уголовное дело по факту поездки Медведчука и Бойко в Санкт-Петербург. За что? За то, что они сказали, что цена для людей может и должна быть меньше? Что хлеб должен быть дешевле? Что холодная вода должна быть дешевле?.. Почему мы снова видим политические репрессии, мы снова видим власть, которая использует то же СБУ для давления на нас?», – сокрушался нардеп.

Политический эксперт Ростислав Балабан заметил, что таким подходом к политическим репрессиям, украинская политика один-в-один повторяет практику СССР.

«Я немножечко вспомнил историю, что в советские времена всегда после смены Первого секретаря ЦК Государства Советского, возрастали репрессии, аресты, дела. То есть, модель сохраняется независимо от того, кто президент, чтобы продемонстрировать свою значимость, свою какую-то выслугу для того, чтобы с ней потом дискутировали по теме, какие дела придержать, какие открыть и так далее», – резюмировал эксперт.