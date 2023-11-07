«Меня «сольют», если не пристрелят», – почему Зеленский не хочет проводить выборы

Конституционных оснований не проводить президентские выборы на Украине нет. Формально страна живет не в военном режиме и должна весной 2024 года выбирать президента. Другое дело, что это обострит междоусобную борьбу. Зеленский опасается, что его «сольют» под благовидным предлогом, если не пристрелят, чтобы обвинить в этом Россию.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил политический блогер и публицист Юрий Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что тёрки, безусловно, есть. Потому что, кроме того, что у каждого из них есть общий интерес – победить Россию, который они не могут достичь, есть ещё и личный интерес. Они понимают, что в этой игре американцы, и это они показали неоднократно, «сливают» отыгранные карты, и, соответственно, им наплевать, что будет с тем же Зеленским, Даниловым и всей этой шоблой. Если им будет выгодно, они их пристрелят, потому что личная охрана Зеленского англоязычная. Соответственно, если будет дана команда застрелить Зеленского и выдать это за убийство со стороны там россиян, они это сделают, даже глазом не моргнут. И Зеленский это тоже прекрасно понимает. И поэтому он, понимая, что вместе с Украиной его могут «слить» лично, пытается сделать так, чтобы он не проиграл. И его окружение тоже пытается лично не проиграть. Кому нужна эта банда нацистов, которые всю свою политическую карьеру, особенно в последние годы, затачивали народ на войну до победного конца? Это отыгранный материал, и Запад его всегда «сливает». А вот они пытаются каким-то образом выжить в этой ситуации, понимая, что они как раз в тупике», – подчеркнул блогер.

Согласно конституции и закону Украины о выборах президента, следующие выборы должны состояться 31 марта 2024 года. И отменять законную процедуру оснований нет.

«Формально на Украине война-то не объявлена, формально они в состоянии мира находятся. Соответственно, по Конституции выборы нужно проводить. Можно сколько угодно объяснять, что это не так, но тогда объявляйте войну России, а если вы объявите войну России – это будет немножко другой коленкор, и многие процессы пойдут по-другому уже сценарию. А это тоже невыгодно. Но Западу удобнее, всё-таки, через выборы сменить верхушку. Почему они не грохнут, например, того же Зеленского прямо сейчас? Да потому что гетманов на Украине всегда было много, и, когда главный будет повержен, начнётся дележка власти, это ослабит ВСУ и даст нам больше аргументов, чтобы выиграть войну. И, таким образом, они пытаются лавировать между каплями дождя, пытаются сменить вектор. Опять же, это элемент давления на Зеленского, которого могут красиво подколоть, что он останется не у руля. А новая власть потом его обвинит во всех грехах, заключит, грубо говоря, с русскими мир, а дальше ты будешь за все отвечать», – подчеркнул Подоляка.