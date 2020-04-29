«Меня вырвет от общения с украинскими журналистами», – Владимир Скачко

29.04.2020, Москва, Валентин Филиппов

Каждый новый президент Украины хуже предыдущего. Владимир Зеленский не сделал ничего из обещанного перед выборами. Правительства и министры сменяют друг друга по нескольку раз, экономический кризис углубляется, а политические преследования нарастают.

О том, чем в условиях эпидемии отличается Россия от Украины, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказал политический эмигрант, известный киевский журналист Владимир Скачко.

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Валентин Филиппов: У нас в гостях, в нашей импровизированной студии Владимир Скачко – московский киевлянин, киевский москвич.

Здравствуйте, Владимир.

Владимир Скачко: Здравствуйте.

Валентин Филиппов: Утверждается, что в период коронавируса цены на аренду недвижимости падают. Как там у вас в Москве? Опускается арендная плата?

Владимир Скачко: Есть плюс, о котором, чтобы не услышал мой хозяин, скажу. Рубль-то падает. Следовательно, если есть какой-то источник жизни, обозначенный в долларах, то…

Валентин Филиппов: А если в гривнах?

Владимир Скачко: Если в гривнах, то здесь вообще не пляшет. Если в долларах, то сейчас тем, кто арендует жильё, и кому не произошла индексация, то им даже лучше. Главное, иметь эти доллары. Вот если нет ни рублей, ни долларов, тогда «капец», тогда естественно, процесс снижения арендной платы абсолютно естественен. Когда нечем платить, со стриженой овцы второй раз можно не шерсть, а только шкуру снять.

Валентин Филиппов: У тебя сейчас есть возможность сравнивать. На Украине такая же эпидемия, как и в России. Однако, мы со стороны России не видим тех решительных шагов, которые предпринимаются на Украине. Россия до сих пор не попросила у МВФ кредита, Россия до сих пор не попыталась продать свои земли.

Владимир Скачко: Вот это и есть большая разница между Украиной и Россией. Вспомните завывания «украинских патриотов», что Россия сейчас завалится. На самом деле, Россия строила себя, и она смогла накопить какой-то жирок. Россия – это самодостаточная страна, которая рискует выйти из этой всей заварушки выйти победителем.

А вот Украина может выйти в положении тушки, даже не ножки Буша, а цыплёнка, страдающего дистрофией, да ещё общипанной заживо. Она может лишиться и своей инфраструктуры, и своей логистики, а, главное, что она лишится земли. И, самое главное, что все банковские механизмы по передаче этой земли в нужные руки будут выведены из юрисдикции Украины. Их даже оспорить негде будет. Грубо говоря, Украина может выйти из этого бинарного кризиса страной в абсолютно новом качестве, некая неоколония, которая «де-юре» существует, как суверенное государство, но это фантом. У неё есть флаг, герб, президент, какие-то чудаки на букву «м», которые бегают и представляют страну. Но «де-факто» нет ничего. Всё наполнение, весь ливер внутри государства построенный не будет ей принадлежать.

И это будет такой лимитроф абсолютно на внешнем управлении, которым будут управлять «правильные люди», а «ненужные люди», то бишь, украинцы, будут обречены либо на социальный геноцид и вымирание, либо на выталкивание туда, где примут.

Страшная штука, о которой никто не хочет думать. Если негде будет работать, то где применять украинцам свои руки. И тем, кто вернулся, и тем, кто потерял работу в Украине. За счет чего им жить? Все эти хиханьки-хаханьки, шуточки, пандемия загоняют на диван. Но я повторяю, люди-то выйдут. С чем и куда они выйдут? Вот это, в общем-то, и вся разница между Украиной и Россией.

Россия занята своим делом. Она каким-то образом, в это трудно поверить, но борется более или менее планомерно. Да, со всякими эксцессами. Да, как всегда, суровость любых предписаний российских смягчается необязательностью их выполнения. Да, это есть. Но, тем не менее, Россия демонстрирует удивительные цифры, которые касаются самого дорогого, человеческой жизни и здоровья. Она входит в какую-то десятку, да, у них много людей. Но, я повторяю, в России 147 миллионов, в Украине 35 миллионов. И Россия провела более двух миллионов тестов и выяснила своих…, Украина провела 200 тысяч тестов, и у них шесть тысяч заболевших. Давайте соотнесём, просто перемножим. Если умножить, в 10 раз больше. Вот шесть тысяч в 10 раз больше – это шестьдесят тысяч на 35 миллионов человек. Есть разница между 40 тысяч на 147 миллионов, и 60 тысяч на 35 миллионов. А эти цифры, я повторяю, суть, звук пустой, пока ты не представишь, что за этим стоят люди реальные.

И Зеленский, слава Богу, и ему надо отдать должное, он уже понимает, что такое ставить медика перед выбором, перед пироговским выбором времён войны: «Кого первого лечить: молодого или старого, одинаково больного»? Пирогов тогда оказывал помощь сначала легко раненым, потом средне раненым, а потом тяжелым, кто выжил. Так и здесь. Но у нас не война.

Валентин Филиппов: Сейчас выясняется, что среди украинских депутатов есть заболевшие, зараженные новым непонятным вирусом. Кто-то уже в больнице, кто-то переписывается с министром здравоохранения не с настоящим. Закладывают друг друга, кто с кем контактировал, на каком курорте был, и где этот коронавирус гулял.

Владимир Скачко: Это, в принципе, уже общее место. Все говорят, что пандемия пандемией, но в ней надо выделять, как минимум два аспекта. Один чисто медицинский, что это за штучка, как она действует, отчего люди выздоравливают, отчего умирают. И второй, как пугало, как политический инструмент для выяснения и для прикрытия, для отвлечения внимания, для прикрытия каких-то политических действий, экономических, для распила, в конце концов, денег. Не так в России, сколько в Украине.

Ну, ведь по большому счёту, это же в Украине, а не в России председатель комитета по здравоохранению, руководитель клиники «Борис» господин Радуцкий продаёт стратегический запас масок в Китай, где они тогда были нужнее. Это ли не «слуга народа»? Шикарно. И где расследование? Где хотя бы осуждение на самом высоком уровне этих деяний? Нет, опять идёт с протянутой рукой, страна-побирушка. Это общее место. Медикам и людям остаётся медицинский коронавирус, политикам и всяким политтехнологам, политиканам коронавирус – это средство для обтяпывания своих делишек. Это самая страшная угроза, потому что она абсолютно отвлекает и усилия, и деньги, и внимание. В чём, собственно говоря, главная защита? Это защита человеческой жизни от этой заразы.

Валентин Филиппов: Банальный вопрос. Зеленский, вообще, как считаешь, замечает, что он ничем не отличается от Порошенко? Его это как-то «мулит»?

Владимир Скачко: Нет. Я думаю, что он ничего не замечает. И многие тут его хвалят. Многие хвалят за деньги, многие хвалят, держась за остатки надежд, а я уже точно знаю, что абсолютно по всем показателям, кроме, может быть, определённой свободы слова для четырёх каналов, которые его критикуют, так называемый «пул Медведчука»: 112, Newsone, Zik и Наш, они пользуются определённой свободой. Во всём остальном Зеленский за год доказал, что он самый худший президент, который был в Украине. И тем, что за него голосовало более 73% избирателей, и ни один президент не имел такой поддержки, и не один президент за год не срал на голову такому количеству людей.

Это моё мнение.

Валентин Филиппов: Не, ну просто ты говоришь о процентах, а есть абсолютные цифры. 73% – это от тех, которые голосовали вообще в целом. А если сравнить его результат с результатами того же Януковича в 2010 году, и того же Януковича и Ющенко в 2004, то мы получаем, в общем-то, абсолютно никакие не максимальные цифры.

Владимир Скачко: Ющенко отсидел пятилетку безумия, Янукович отсидел четырехлетку безумия. Этот человек отсидел всего год с голосования его, как президента. Он вступил 20 мая, он ещё не отсидел года, а я вот только говорю, что произошло. Земля продана?

Валентин Филиппов: Да.

Владимир Скачко: Более 500 объектов стратегических выставлено на распродажу или на передерибан? Ещё будет решаться.

Второе. Механизм для выведения банковской системы, крови экономики, если вы хотите. Не МВФ, не транш МВФ кровь экономики, нефть – кровь экономики чисто механическая, а деньги – это кровь экономики обслуживающая, сервисная. Это всё выводится за пределы украинской юрисдикции.

Дальше. Война в Донбассе продолжается. Единственный документ, который мог бы прекратить и дать Украине шанс этой властью «херется».

Возьмём только цифры. За 11 месяцев пребывания в своём кресле у него работает уже второй парламент, у него работает второй премьер-министр, у него работает второй генеральный прокурор. А министр финансов и министр здравоохранения, главные люди для коронавируса (деньги и медицина), уже по три раза сменились. Я прошу обратить на это внимание.

Просто там такие дебилы и профаны, что люди их в суете забывают, а я напоминаю, что за 11 месяцев уже третий министр финансов, а это не министр культуры, и третий министр здравоохранения. А в стране нехватка денег, потому что страна побирается, и в стране пандемия коронавируса. И Зеленский, делая фильм, говорит: «А что ж такого? Не будет результата, будет третий генпрокурор». Так, конечно, не будет никакого результата, если не ставить этот результат!

Если цель выдвигать для какого-то пиара, а при этом нифига не делать… Я говорю сейчас отстранённо, как человек, который наблюдает за тем, что, собственно, происходит в моей стране, которую я, к сожалению, вынужден наблюдать со стороны. И я вижу, что это катастрофа. И это притом, что даже моё личное дело при Зеленском стало гораздо, принципиально хуже, чем при Порошенко.

Я ещё раз говорю, Украина, я миллион раз уже это говорил, я тут тренды озвучиваю, озвучиваю, озвучиваю о том, что каждый следующий президент хуже предыдущего. И каждый раз мы удивляемся, как может быть новый президент хуже предыдущего.

Когда ты живёшь при Ющенко, то думаешь: Ну, такого ушлёпка и утырка, хуже этого уже быть не может. Приходит, сменяет его Янукович. Эйфория, радость, туда-сюда. Оказывается, что он такое одоробло, на которое плюнуть некуда. После него, как бы, понятно приходит человек, тоже однотурово побеждает Порошенко. Живёшь пять лет при Порошенко, думаешь: Ну, мама, моя дорогая, вот это дно. После этого всё, мы уже угнездились в придонном иле, сейчас всплывём. Приходит Зеленский. Всё. Эйфория, свежий воздух, трали-вали. Человек правит 11 месяцев, и атмосфера стала не просто вонючей, она удушливая.

Валентин Филиппов: Володя, я делаю вывод. Люди, защищайте Зеленского, берегите Зеленского, держите его вечно президентом, потому что, если ещё хуже Зеленского придёт, то я не знаю.

Владимир Скачко: Порошенко меня из страны выгнал, но я мог вернуться, и мог в суде рассчитывать на меру пресечения: на арест, на подписку о невыезде, еще на что-то. А при Зеленском моё дело остановили, но перед тем, как остановить, вынесли меру пресечения арест и отягощение на моё жилище. Чтобы, я, если вернулся в Украину, то обязательно в тюрьму и, причём, на неопределённое время, потому что судебная система развалена, процессуальные нормы никто не соблюдает, моё жильё под арестом, и я в тюрьме. И сколько времени я там пробуду – не знает никто.

Валентин Филиппов: В тюрьме по остановленному делу.

Владимир Скачко: По остановленному делу, потому что статья такая. Зеленский даже не сделал того, что не стоило бы ему ничего. Он должен был прийти и провести, приказать, заставить, решить провести освобождение Украины от политически репрессированных, от политически преследуемых. Это должно быть. В конце концов, не хотели бы они с этим разбираться, можно было подать это, как акт амнистии от Зеленского. Пришёл человек, и он своим указом амнистировал всех. Кто бы ни согласился, пусть бы доказывал в судах, а кто-то вышел бы на свободу и забыл. Я вот, например, если бы моё дело закрыли, я в гробу их видел, даже без тапочек или в тапочках.

Валентин Филиппов: Не нужны им люди, которые видели бы их в гробу, понимаешь?

Владимир Скачко: А им это не важно, и ему это не важно. Потому что Зеленский даже репрессивные механизмы, которые Порошенко довёл до виртуозности, он не разрушил, он его только совершенствует.

Валентин Филиппов: Слушай, ну а кто ж ему позволит? В той структуре, в той идее государства, которое строится, нельзя убирать цементирующее основание в виде взаимной ненависти, в виде раскола. Он вот пришёл, может быть и хотел это сделать. Ему говорят: «Вась, ты чего? Гонишь? У нас страна на этом держится. Нам дядя Джон сказал вот тоже».

Владимир Скачко: Страна держится на том, что дядя Джон сказал, что она на этом должна держаться.

Валентин Филиппов: Он же и денег дал.

Владимир Скачко: На основе неоклассовой борьбы очень удобно натравливать одну часть общества на другую, решать проблемы одной части государства за счёт другой. Так, конечно, можно жить. Тогда так надо и говорить. И тогда все остальные люди прекратят…

Вот, например, я брезглив. Мне говорят, что ты пойди там пообщайся с украинскими журналистами в дискуссии. Да меня вырвет от общения с украинскими журналистами, стоящими «на патриотычных позыциях». Просто элементарно. Я руки мою не потому, что пандемия или коронавирус, а потому что я их всегда мою, зубы чищу. А тут на тебе. Пойди, поговори, чем Степан Бандера хорош.

Валентин Филиппов: Ну, что. Владимир, огромное спасибо. Удачи вам там в Москве. Я думаю, что приживётесь.

Владимир Скачко: И, даст Бог, всё будет хорошо. Всем тоже удачи. Счастья и добра.

Валентин Филиппов: А в Киевский район города Москвы мы будем ездить на отдельной электричке.