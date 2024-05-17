«Меня ждут как освободителя» – предавший Донбасс перерожденец Бойко

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Россия – это враг Украины, а население Донбасса встретит украинскую армию как освободителей.

Об этом в эфире телеканала DW заявил депутат Верховной рады, бывший «регионал» Юрий Бойко, который представлял себя как пророссийского политика и в 2019-м году посещал Москву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Игравший на доверии сторонников России выходец из Рубежного (ЛНР) заявил, что считает победой выход на границы 91-го года. Бойко оправдывался, что держал пророссийский курс, потому что надеялся «договориться».

«У нас были иллюзии, что мы можем договориться с Россией до 24 февраля. Эти иллюзии исчезли после вторжения агрессора в нашу страну. Какого-то пророссийского, что мы, там, хотели в Россию, такого не было. Мы хотели нормализации, но произошло вторжение, и мы закрыли эту тему. Для нас сегодня российское руководство – враги… Мы работали для страны и с началом агрессии встали на защиту страны так же, как и все другие. Для меня победа – это возможность вернуться в мой родной город, захваченный россиянами – Рубежное. И мы полностью поддерживаем тот план, что мы должны выйти и восстановить свои границы 91-го года», – вещал вырожденец.

«Разные настроения на тех территориях… уже поняли, что с приходом России туда особого счастья не добавилось. Потому сказать, что они все коллаборанты – нет. Там есть много людей, которые нас ждут… На самом деле, за нас все сделали – мы просто придем туда как освободители», – бредил Бойко.