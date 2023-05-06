«Менять хоть на чёрта лысого» – за трёх российских лётчиков отдали полсотни «азовцев»

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Украина согласилась вернуть России трёх попавших в плен в начале СВО лётчиков только в обмен на 45 нацистов из подземелий «Азовстали».

Об освобождении российских лётчиков сообщило Минобороны РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих – лётчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность», – лаконично говорится в сообщении.

Опубликованы имена освобождённых лётчиков:

1.Криштоп Максим Сергеевич, подполковник, заместитель командира полка;

2.Косик Сергей Сергеевич, подполковник, заместитель командира полка;

3.Малов Сергей Владимирович, майор, командир авиационного звена.

В то же время глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал о возвращении 45 нацистов, сдавшихся в плен после боёв за «Азовсталь» в Мариуполе: 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров.

Отмечается, что среди возвращенных Украине есть и боевик, который был в плену 2,5 года еще до начала СВО – он сдался еще во время боев за Широкино. После обмена он сразу же вернулся в подразделение, после чего попал в плен второй раз уже в «Азовстали».

Примечательно, что накануне один из основателей признанного в РФ террористическим «Азова» Максим Жорин выступил с заявлением относительно пленных «побратимов».

«Именно «азовцам» в плену тяжелее всех, именно к «азовцам» в плену наихудшее отношение и именно «азовцев» сейчас почти не меняют во время обмена пленными. …В знак солидарности командиры «Азова», которые находятся в Турции, отказались от визитов к ним своих родных и близких. Несмотря на это и их статус на сегодняшний день абсолютно непонятный и неизвестный. Нет никаких документов, в которых были бы изложены условия, на каких они находятся там, нет нормальной связи, нет статуса и нет вообще понимания, почему и сколько они должны там находиться. По факту они продолжают находиться в плену, но с улучшенными условиями. Я напомню, что их поменяли на Медведчука, который находится не в таких условиях, который абсолютно спокойно и свободно существует, в то время как на весь мир известные герои Украины продолжают находиться в плену», – жаловался Жорин.

В сети по-разному отнеслись к формату обмена трех летчиков на 45 нацистов.

«Очередные 45 сдавшихся в Азовстали солдат ВСУ по обмену поехали до хаты…скоро увидим их на передовой.. Пушилин, как там клетка для суда в Мариуполе, заржавела, небось?» – не скрывает раздражения журналист Дмитрий Борисенко.

С другой стороны, есть мнения, что обмен, так или иначе, удачный. По информации автора специализирующегося на освещении боевых действий канала Grey Zone, переговоры длились около года.

«К лётчикам у противника в войнах отношение всегда более негативное, чем к простому бойцу, потому во многом переговоры и шли так долго, а российской стороне в свою очередь пришлось передать Украине 45 их военнослужащих, которые были пленены в Мариуполе на «Азовстали», – пишет автор канала.

ТГ-канал «Fighterbomber» утверждает, что переговоры шли на самом высшем уровне.

«За них хотели все богатства мира, переговоры были тяжёлыми и сложными, несколько раз договорённость уже была достигнута, но обмен отменялся в самый последний момент. Отдельная благодарность первым лицам государства, которые приняли это непростое решение. Спасибо за понимание, что своих ребят надо вытаскивать любыми способами и отдавать взамен хоть черта лысого. Это то самое «Своих не бросаем». И я очень рад за семьи парней, с которыми мы были на связи все это время. Вы дождались. Вы стучали во все двери. И вы дождались», – написали авторы канала.

Издание «Украина.ру» утверждает, что теперь в руках у противника нет ни одного российского летчика.

«Разговоров о несоответствии цифр в данном случае не может быть в принципе: главное, что после многих усилий наших людей наконец-то вернули домой».