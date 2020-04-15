Мера для Тани Черновол и стержень для амебы

15.04.2020, Киев, Артем Клименко

Дело Татьяны Черновол с самого начала обставляется так, чтобы все стороны процесса были вовлечены в вялотекущее абсурдное действо. Суд еще толком не начался, а судебный зал уже превращается в «палату номер шесть».

Вечная активистка подозревается в умышленном убийстве технического работника офиса Партии регионов Владимира Захарова 18 февраля 2014 года. Дело стороны обвинения облегчается еще и слабоумными бахвальствами Тани Черновол о том, что участвовала в поджоге офиса для отвлечения внимания «карателей» (так она называет правоохранителей). По сути, это признание в умышленном преступлении, которое привело к смерти человека.

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Правда, сама-то верная подруга Пашинского заявляет, что Захаров задохнулся после того, как пожар потушили. Вот этот бред умалишенной (или косящей): «Из-за поджога человек не погиб. Человек погиб после того, как офис Партии регионов был занят силами «Беркута» и «титушек»… На тот момент, когда погиб технический сотрудник офиса Партии регионов, активистов майдана в офисе Партии регионов не было».

Однако фрагмент документа из материалов расследования смерти Владимира Захарова, опубликованный, например, телеграм-каналом «Шептун», свидетельствует, что сотрудник офиса погиб от удушения угарным газом. То есть, причинно-следственные связи, выстраиваемые Татьяной Черновол, годятся только для получения ею новой справки о психических отклонениях.

Справки Тани — это отдельная история. Вот ту бумажку, о ее психическом нездоровье, которая выдана милиции много лет назад, теперь в расчет брать не надо. Таня опубликовала новую справку, в которой говорится, что психических отклонений у нее нет, а милиции никто никаких заключений в 2001 году не выдавал. Добавим к этому, что 14 апреля под ГБР Черновол уверяет публику: «Я самодостаточный человек. Мне и в тюрьме будет неплохо».

Тут бы стаду, собравшемуся для ее поддержки, окончательно солидаризоваться с Таней и поскандировать: «В тюрьму! В тюрьму!» Если женщина просится туда, где ей будет неплохо, надо уважить. Но на самом-то деле эти заявления похожи на речь человека, уверенного в том, что тюрьмы не будет.

А вот если бы Тане реально (то есть при реальном правосудии в реальном государстве) светило от 7 до 15 лет по 115 статье (умышленное убийство), тут бы она ухватилась за свои диагнозы и трясла бы над головой еще более свежей справкой о том, что она пришиблена майданом или контужена на колчаковских фронтах. Поэтому шизофренические заявления о гибели Захарова в окружении «Беркута» и «титушек» — это для нее еще и возможные пути отхода, в случае необходимости, на заранее заготовленные позиции. Как только будет доказана вина и замаячит справедливый срок, можно опять вернуться к теме психических отклонений.

Далее Таня Черновол вдохновенно развивает свою охренительную историю: дескать, после ухода активистов в задымленном помещении Захаров выполнял какое-то задание, хотел что-то вынести оттуда. И вот какое совпадение бросается в глаза. В группе поддержки Черновол мы видим Парубия и упоротого активиста Дзиндзю. Сплошные ведь специалисты по задымлениям и заметанию следов после зверских преступлений в 2014 году. Черновол — 18 февраля в Киеве, Парубий — 2 мая в Одессе, Дзиндзя — 9 мая в Мариуполе…

Подозреваемой в совершении умышленного убийства так и не была за два дня избрана мера пресечения. Сегодня Печерский райсуд отказал защите Черновол в отводе следственного судьи Сергея Волка в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения.

Если бы подозреваемая в умышленном убийстве была задержана (что логично и общепринято), а потом суд два дня тянул вола с избранием меры пресечения, то над соответствующим районом Киева и в соцсетях уже стоял бы пронзительный вой: «банду гэть!». Но, подозреваемая — на свободе. И всячески глумится над «властью капитулянтов».

15 апреля Черновол пишет: «Я сделала предположение, что мое дело станет катализатором внутренних процессов очищения «зелени» от этого антимайдановского стержня… Однако вчера показало, что ситуация намного лучшая. Нет у амебы антимайдановского стержня… Поэтому теперь дело только за имплантацией в амебу нового стержня — нервной системы, которая имеет импульсы сопротивления. Условная партия сопротивления получила шанс стать нервной системой примитивной амебы».

Обратим внимание: во время вчерашнего допроса в ГБР Черновол отказалась давать показания, сославшись на 63 статью Конституции. При этом комментарии с переводом «стрелок» на «Беркут» и «титушек» (якобы, это они как-то причастны к гибели Захарова) дает даже там, где не спрашивают.

14 апреля исполняющий обязанности главы ГБР Александр Соколов делает лицо деревенского дурачка и зачитывает видеообращение, где просит для Тани, подозреваемой в умышленном убийстве, меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Так и ждешь, что этот мужчинка сейчас выйдет из кадра, подгребет к Порошенко, Яценюку, Парубию, ошивающимся возле Печерского райсуда, и начнет канючить. «Дядьку, нэ быйтэ…» Ему скажут: «Иди на…» Он с готовностью ответит: «Добрэ, дядьку. А гроши за цэ кому платыты?»

Когда мы говорим об атмосфере «палаты номер шесть», мы не только Таню и ее группу поддержки имеем в виду. Там все стороны процесса стремятся соответствовать.

Более того, и сам Зеленский с его «весенними посадками» напоминает одного персонажа фильма Кустурицы «Завет», повторяющего, как мантру: «Только не заставляйте меня сношаться с кабанчиком». Но Владимира Александровича, видно, не знакомят с творчеством Тани Черновол, и он как бы не подозревает о той роли «примитивной амебы», которая ему отводится. Не догадывается он и о том, что «имплантировать в него новый стержень», согласно планам Черновол, будут таки не без участия кабанчика…

С одной стороны, можно допустить, что весь этот дурдом — тупой договорняк, в обмен на всякие совместные голосования «слуг» с «Европейской солидарностью»: «Порошенко не трогаем, будем плющить только вашу городскую сумасшедшую Черновол, но не до конца, только для вида. У нее ж справка есть, пусть воспользуется. Ах, эта дура не захочет воспользоваться справкой? Она уже заготовила справку о том, что психически здорова? Тогда найдите дурака, который сдаст депутатский мандат, а она зайдет в парламент».

Но для циничных и расчетливых договорняков в этом сценарии есть одна лишняя деталь: собственно городская сумасшедшая. Соответствующий пункт реального договорняка был бы гораздо короче и четче сформулирован, начинался и заканчивался бы словами: «Порошенко не трогаем».

С другой стороны, можно было бы допустить, что у офиса президента есть некий хитрый план по карнавализации и дебилизации политического противника: Таня Черновол на самом деле никакая не сакральная жертва, как кричат порохоботы, а просто замануха для Порошенко, Парубия и прочей гоп-компании. То есть, под судом и в суде вся эта депутатская сволочь с масками на рылах и примкнувшие к ним Турчинов и Яценюк вовлекаются в сценарий водевиля под названием «Сакральная жертва». Возможны также кодовые названия «Страшная месть», «Пришибленная майданом».

Впервые, за долгое время, Порошенко, Яценюк и Турчинов – вместе! Локация: Печерский суд (Дело против Татьяны Черновол). Фото: Алена Яхно

Легко создается атмосфера сумасшедшего дома — благо, и персонажи подготовленные, и конкурсы интересные. Порошенки и парубии в ходе процесса и в его перерывах методически превращаются в полных идиотов, в подобие Славиков Ковтунов и Янин Соколовских, исполняющих похожие роли на российских ток-шоу. Нехай Порошенко, Парубий и прочие депутаты орут «ганьба!», толкаются с полицией, угрожают судьям и т.д. Нехай публика, плюющаяся в последние месяцы при словосочетаниях «слуга народа» и «зеленая команда», вспомнит, какими непревзойденными уродами являются порохоботы.

Метод не нов. А если учесть, как в последнее время забурел Порошенко, рассказывающий, что он присматривает тут за тем, чтоб неразумный Зеленский правильно выполнил поручения МВФ, то подобный сценарий вполне напрашивается.

Однако буквально в интродукции представления что-то пошло не так. Превращение в полных идиотов начинают демонстрировать не только порохоботы, но и их оппоненты — ГБР и прокуратура. А едва ли в планы офиса президента входит дискредитация этих двух структур, на которые всё еще возлагает надежды самый доверчивый избиратель Зеленского.

Напомним: ГБР хотя бы попытался приступить к выполнению предвыборных обещаний Зеленского о справедливых «посадках». А в Генпрокуратуру только что пришла из той самой ГБР «новая метла» (как наивно полагает доверчивый избиратель «зе-команды») Венедиктова, заменив одиозного Рябошапку.

Вот, например, сегодня же вызвали на допрос в ГБР нардепа от «Европейской солидарности» Вятровича, бывшего главу института нацпамяти. Депутат Макс Бужанский дал ГБР верную наводку: в 2018 году Вятрович со своим институтом замутил пышное празднование Дня Голодомора, сопроводив конференцию обильным фуршетом с недешевой жрачкой.

400 гостей пригласили, заложили почти 500 тысяч грн на их кормежку. Гостей явилось вдвое меньше, как зафиксировал Бужанский. Он же установил, что бенефициар компании, занимавшейся банкетом, — оффшор на Кипре. «Украл деньги на Голодоморе и выгнал на Кипр, так понятно?» — объяснял Бужанский свои претензии Вятровичу, убедительно включившему дурака.

Таких интересных для ГБР персонажей в порохоботском лагере — практически вся парламентская фракция, да и весь остаток партийного списка, где проверенные кадры типа Тани Черновол ждут очереди, чтоб зайти в Раду.

И логика подсказывает, что пока еще для офиса президента ГБР и ГПУ должны являться тем ломом, который периодически надо вставлять кабанчику в чувствительное место. Если, конечно, офис президента таки всё еще работает на президента, а не на «имплантирование амёбе нового стержня»…