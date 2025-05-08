Мерц будет утверждаться за счёт агрессивного заукраинства. Интрига лишь в поставках «Таурусов»

Максим Столяров.  
08.05.2025 09:00
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Политика, Русофобия


На внутриполитическом треке в Германии накопилось слишком много проблем, и новый канцлер Фридрих Мерц будет набирать себе баллы за счёт резкой внешнеполитической риторики.

Об этом на круглом столе в Москве заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артём Соколов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На внутриполитическом треке в Германии накопилось слишком много проблем, и новый канцлер Фридрих Мерц...

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«Мерцу предстоит в этих условиях проявлять себя как политик сильный и жёсткий. Прежде всего, он будет это делать на внешнеполитическом треке, потому что это удобней, чем на внутриполитическом, где так просто и быстро проблемы не решить. Ни экономические, ни миграционный кризис, ни проблемы с рынком труда и т.д.

А вот громко заявлять о поддержке Украины, что уже, в общем-то, Мерц начал делать, и угрожать России – это достаточно простой путь в этой ситуации, которым, к сожалению, скорее всего Мерц воспользуется для того, чтобы утвердить себя как сильного канцлера», – предположил Соколов.

Историк-германист, кандидат исторических наук Евгения Пименова согласилась, отметив, что главный вопрос – перейдёт ли Мерц от слов к делу.

«Что касается отношений с Россией, мне кажется, особого оптимизма испытывать не нужно. И здесь вопрос, пойдёт ли Мерц на наращивание обострения, будут ли поставлены «Таурусы» или нет, время покажет», – сказала Пименова.

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