Мерц дал понять Украине: хотите в ЕС и в НАТО – пора заканчивать войну

Сергей Рыжов.  
13.04.2025 09:08
  (Мск) , Москва
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Война, Германия, Дзен, ЕС, НАТО, Политика, Россия, Украина


Будущий федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц дал большое интервью изданию Handelsblatt. В нем он, среди прочего, коснулся и украинской темы, жестко «обломал» украинский евроатлантический энтузиазм.  По мнению Мерца, Украина — страна, которая находится в состоянии войны. А воюющая страна не может стать членом ни НАТО, ни ЕС.

В то же время он дипломатично заверил, что обещание по поводу будущего членства Украины в обоих союзах остается в силе:

Будущий федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц дал большое интервью изданию Handelsblatt. В нем он,...

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 «Перспектива вступления в НАТО остается как и обещание членства в ЕС. Однако предпосылкой для этого является окончание войны», – сказал политик.

Мерц также предостерег от недооценки запаса прочности России в этой войне:

 «Безжалостное отношение к человеческим жизням всегда было частью российской политики. Поэтому надежды на то, что война завершится сама собой, потому что Россия истощится или возникнет политическое сопротивление режиму, бесполезны», – утверждает без пяти минут канцлер ФРГ.

Мерц назвал 6 мая датой формального начала работы нового правительства, сформированного ХДС и СДПГ.  По его словам, уже к летним парламентским каникулам планируется реализовать ряд положений коалиционного соглашения:

«Мы очень быстро укрепим охрану границ, проведем больше депортаций, отменим закон о цепях поставок, а также воплотим заметные шаги по уменьшению бюрократии» , – пообещал он.

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