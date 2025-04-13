Мерц дал понять Украине: хотите в ЕС и в НАТО – пора заканчивать войну
Будущий федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц дал большое интервью изданию Handelsblatt. В нем он, среди прочего, коснулся и украинской темы, жестко «обломал» украинский евроатлантический энтузиазм. По мнению Мерца, Украина — страна, которая находится в состоянии войны. А воюющая страна не может стать членом ни НАТО, ни ЕС.
В то же время он дипломатично заверил, что обещание по поводу будущего членства Украины в обоих союзах остается в силе:
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«Перспектива вступления в НАТО остается как и обещание членства в ЕС. Однако предпосылкой для этого является окончание войны», – сказал политик.
Мерц также предостерег от недооценки запаса прочности России в этой войне:
«Безжалостное отношение к человеческим жизням всегда было частью российской политики. Поэтому надежды на то, что война завершится сама собой, потому что Россия истощится или возникнет политическое сопротивление режиму, бесполезны», – утверждает без пяти минут канцлер ФРГ.
Мерц назвал 6 мая датой формального начала работы нового правительства, сформированного ХДС и СДПГ. По его словам, уже к летним парламентским каникулам планируется реализовать ряд положений коалиционного соглашения:
«Мы очень быстро укрепим охрану границ, проведем больше депортаций, отменим закон о цепях поставок, а также воплотим заметные шаги по уменьшению бюрократии» , – пообещал он.
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