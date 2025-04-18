Мерц готов пойти на прямую конфронтацию Германии с Россией – немецкий политолог

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Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который в ближайшее время может занять этот пост, вероятно, передаст Украине ракеты «Таурус», и это приведет к прямой конфронтации с Россией.

Об этом немецкий политолог Александр Рар заявил в эфире видеоблога «Геополитбюро», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим войну на Украине, то есть с Россией отношения, думаю, будут ухудшаться при Мерце, потому что он не раз говорил, что Украина должна победить на поле боя. Он будет все для этого делать, в том числе поставлять ракеты «Таурус», которые считаются самыми лучшими в мире, которые действительно могут разбивать стены любого бункера и которые четко можно будет наладить на любую цель, в том числе и на российскую территорию. Что, конечно, приведет к непонятным сегодня или даже понятным последствиям, что Германия и Россия просто не дай бог, но могут оказаться в стадии прямой конфронтации с друг другом», – заявил Рар.

Напомним, ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что в случае передачи Украине ракет и удара ними по российской территории это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии.