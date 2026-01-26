Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

21 января 2025 года в Берлине и Бранденбурге были арестованы активисты гуманитарной организации «Мост мира – помощь жертвам войны» (Friedensbrücke-Kriegsopferhilfe). Эта организация на протяжении длительного времени оказывает гуманитарную помощь Донбассу.

Арестованным предъявлено обвинение в «поддержке террористических группировок» в соответствии со статьей 129 Уголовного кодекса ФРГ. Юридическим основанием для этих арестов является оценка генерального прокурора Германии от лета 2025 года, согласно которой ЛДНР являются «группировками», которые с 2015 года «оккупируют» восточную Украину.

Немецкий прокурор считает, что ЛДНР сопоставимы с террористами ИГИЛ, которая оккупировала территории в Сирии и провозгласила себя государством.

Таким образом, поддержка населения Донбасса, лояльного ЛДНР, является «поддержкой терроризма», поскольку она способствует продолжению существования республик, не признанных Киевом.

Германия переняла эту правовую позицию непосредственно от Украины, которая таким образом юридически легитимизирует обстрел гражданской инфраструктуры и населения.

Нападения на гуманитарных активистов вписываются в ряд других русофобских репрессий в Германии. Так, Русский дом в Берлине (Russisches Haus Berlin) угрожают лишить средств к существованию.

Русский Дом организует языковые курсы, выставки и культурные мероприятия для жителей Берлина. Его обвиняют в связке с «Россотрудничеством» и, следовательно, в нарушении санкций ЕС.

Кроме того, летом прошлого года другие гуманитарные работники, помогавшие Донбассу, подверглись уголовному преследованию по обвинению в поддержке терроризма.

Наконец, журналисты, критикующие правительство, подверглись санкциям ЕС, поскольку, по мнению ЕС, они поддерживают «российские кампании по дестабилизации».

Особенно абсурдным является случай, связанный с немецким журналистом турецкого происхождения Хюсейном Догру: Догру критически освещал на своем портале red.media массовое применение силы полицией на пропалестинских демонстрациях в Германии. Согласно решению суда, такие репортажи способствуют дестабилизации демократического порядка в Европе. А поскольку Россия также якобы преследует эту цель, Догру в этом смысле следует считать «российским агентом».

Еще одной причиной является то, что red.media нанял бывших журналистов российского международного телеканала Russia Today.

Однако, следуя этой логике, необходимо было бы ввести санкции и против многих других СМИ в Германии, например, Berliner Zeitung или Deutsche Welle. Они также нанимают бывших сотрудников Russia Today.

Санкции ЕС означают, что Догру больше не может получать деньги – ни в частном порядке, ни через работу. Другим оппозиционным активистам также блокируют счета, что затрудняет их выживание. Вопрос, каким образом Догру должен кормить семью, суд во внимание не принимает.

Недавно на заседании Европарламента юристы признали эти санкции ЕС в отношении отдельных лиц противоречащими законодательству и международному праву. Однако ЕС не интересуют собственные правовые стандарты. Важно подавить в зародыше всех, кто не поддерживает военную кампанию против России.

Этими ударами создают в Германии атмосферу страха, люди боятся открыто высказывать свое мнение. Власти осознают, что многие жители Германии и ЕС выступают против военного курса и не поддерживают милитарищацию. Но власти движутся в направлении военного положения, которое с помощью юридических средств подавляет политическую дискуссию.

Организация «Friedensbrücke-Kriegsopferhilfe» (Мост мира – помощь жертвам войны) уже сообщила, что будет защищаться юридическими способами. Миротворцы и другие прогрессивные активисты должны работать вместе, потому что репрессии коснутся каждого.