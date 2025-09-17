Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мир на Украине наступит нескоро, но это не значит, что западные «советники» должны согласиться с Россией и пойти на уступки по ее требованиям.

Об этом, выступая в Бундестаге, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

