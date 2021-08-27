Меркель дежурно подыграла киевскому режиму, спасая от краха свою политсилу в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель прекрасно понимает, что на Украине нет реальной политической свободы, но предпочитает не замечать этого, поскольку ее политическая сила и ее избиратели считают, что этого не существует.

Об этом заявил директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии» Михаил Погребинский,, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ангела Меркель приехала к Путину и говорит – «нехорошо наказывать хорошего человека Навального, неправильно ваши суды поступают». Приехала в Киев и сделала вид, что здесь ничего подобного не происходит, никого не обижают, что оппозиция не сидит под домашним арестом, а каналы не закрываются. Это называется – «это другое».

Причём Ангела Меркель – из выдающихся деятелей европейской политики, я уже не говорю про всяких руководителей Европейского Союза смешных. Она же серьезный политик. Но она же не хочет этого видеть, не хочет этого знать, не хочет и не может позволить себе сказать то, что позволил себе сказать президент Венгрии.

Но Меркель же всё очень хорошо знает, она очень хорошо информированный человек и прекрасно знает о внутренней ситуации у нас в стране. Тем не менее, не сказала ни слова.

Общественное мнение, прежде всего, связано с симпатиями ХДС/ХСС, лидером которой она является. Её симпатики убеждены в том, что Украина – жертва, а Россия – агрессор. Они воспитаны средствами массовой информации, которые вдалбливают это на протяжении 7 лет, очень активно вдалбливают.

Поэтому она не может не вспомнить Навального по приезде в Москву. Это просто обязательная программа для своих избирателей. А вспоминать о том, что какие-то проблемы есть у оппозиции в Киеве – ей не надо, потому что её избиратели считают, что «это другое», что раз это оппозиция не прозападная, то плевать на то, что с ними делает украинское государство. Украина – жертва, а жертве можно простить всё, что угодно.

Те люди, которые присутствовали на праздновании независимости, могли видеть шествие ветеранов. Я не сомневаюсь, что там много людей, которые лично болеют за державу, и для них очень важна независимость, и они рассматривают Россию как виновницу того, что это никак не закончится и так далее. Я уверен, что есть много искренних и приличных людей.

Но кто задает тон, какие там кричалки? Вот, немецкий министр которая была, она вообще знает что такое «дойчланд, дойчланд юбер аллес»? Возьмите прямой перевод этого замечательного лозунга фашистской Германии во время прохождения ветеранов – «Украина понад усе», Украина превыше всего. «Украина юбер аллес».

Но они не могут на это как-то отреагировать, потому что они живут в мире двойных стандартов, и этот мир сейчас начинает потихонечку рушиться. То, что произошло в Афганистане – это сильный удар не просто по Байдену и США, но и по всем странам, которые участвовали в этой коалиции, которая что-то там наводила все эти годы. Это удар по самой идее либерального порядка, который якобы годится для всего мира», – заключил Михаил Погребинский.