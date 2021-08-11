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11.08.2021, Киев, Игорь Петров
 
Германия, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Меркель едет в Киев на «дембельский аккорд»

Новости УкраиныПредстоящий визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев носит символический характер и призван как...

Предстоящий визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев носит символический характер и призван как продемонстрировать поддержку Украины со стороны Берлина, так и стать завершающим жестом в деятельности Меркель в отношении Украины.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил эксперт-международник Украинского института политики Владимир Воля.

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«У Меркель это своего рода «дембельский аккорд», как в армии – только у неё «канцлерский аккорд». Этот визит имеет несколько смыслов. С одной стороны, Меркель едет обсудить вопросы, связанные с минским процессом, с урегулированием на Донбассе. Кроме того, очевидно, будут обсуждаться вопросы, связанные с «Северным потоком-2». Возможно, она привезёт какие-то предложения, связанные с разного рода компенсациями для Украины в связи с запуском «Северного потока-2», – говорит эксперт.

«Кроме того, она, очевидно, хочет сделать своего рода жест поддержки Украине в связи с Днём независимости, продемонстрировать позицию Германии. Поэтому это во многом символический визит. Символический в плане поддержки Украины. Но во время его также могут обсуждаться практические вопросы, связанные с «Северным потоком-2», – сказал Воля.

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