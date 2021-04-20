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20.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Экономика, Энергетика
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Меркель: «Германия приняла решение в пользу «Северного потока-2»


Несмотря на обострение отношений с РФ, Европа должна оставаться в диалоге с Москвой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в обращении к открывшейся сессии ПАСЕ заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

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«Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самими собой разумеющимися. Ситуация в Белоруссии, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная», — сказала Меркель.

Она добавила, что отношения с Россией складываются непросто.

«В целом у нас очень много конфликтов с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения. Но я остаюсь тем человеком, который все время говорит: мы должны разговаривать друг с другом», — – считает канцлер.

Также она затронула тему российского газопровода «Северный поток-2», против завершения которого выступают США и Украина.

«Германия приняла решение в пользу строительства «Северного потока-2»», — подчеркнула Меркель.

Также она сказала, что газ из «Северного потока-2» ничем не хуже, чем российское «голубое топливо», поступающее в Европу по другим трубопроводам.


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