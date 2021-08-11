Меркель и Байден навязали Зеленскому обсуждение «Минска» вместо вопроса о компенсациях за «СП-2»

11.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США предложит очередную версию кластеров мирного урегулирования в Донбассе.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Руслан Бизяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После интервью Джорджа Кента стало понятно, что между США и Великобританией заключён ситуативный союз относительно ситуации в Украине, и они будут двигаться в единой концепции, назовём её «Атлантическая хартия». И, скорее всего, Владимиру Зеленскому на встрече будут говорить обо всём хорошем против всего плохого. Что касается Минской составляющей, то здесь, скорее всего, будет предложена очередная модернизация кластеров с нашей стороны. Насколько они будут восприняты другими странами, в частности, Германией, Францией и Россией, сейчас сказать достаточно тяжело. Само по себе вхождение США в Нормандский формат уже потеряло свою актуальность. Скорее всего, будет попытка с помощью США продавить кластеры, учитывая заключённый недавно договор о «Северном потоке-2». Фактически, территория Восточной Европы отдана на аутсорсинг Германии с экономической точки зрения», – сказал политолог.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Киев также постарается что-то сделать для решения этих вопросов, считает он.

«Я сомневаюсь, что Ангела Меркель успеет воплотить эти компоненты в жизнь. Скорее всего, она озвучит видение Германии во время своего визита 22 августа в Киев. Я не думаю, что многие моменты понравятся внутриполитической элите нашей страны, потому что выполнение политической части Минска взорвет ситуацию изнутри. Мы ведем речь о «канонических» пунктах Минска, это закон об амнистии, которая сейчас прорабатывается, это реализация формулы Штайнмайера и определение модальности выборов, это вопрос границы, вопрос внесения изменений в Конституцию», – сказал политолог.

Впрочем, встреча Зеленского с Меркель и Байденом не поможет решить эти вопросы.

«Все эти вопросы не вчера были на повестке дня, все эти вопросы неоднократно обсуждались, и все они упираются в два простых понятия: что раньше – граница или выборы, и прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. По этим двум вопросам сейчас непреодолимые разногласия. Я не понимаю за счёт каких инструментов, в том числе администрация Байдена сможет эти разногласия нивелировать или сгладить», – заключил Руслан Бизяев.