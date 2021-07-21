21.07.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, США, Украина, Энергетика
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Меркель и Байден заключили секретное антироссийское соглашение

Новости УкраиныСША и Германия близки к заключению соглашения по газопроводу «Северный поток- 2», которое предполагает...

США и Германия близки к заключению соглашения по газопроводу «Северный поток- 2», которое предполагает введение санкций и другие ответные меры на случай, если Россия попытается использовать поставки энергоносителей против Украины

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает агентство «Блумберг Ньюс», утверждающее, что в его распоряжение попал текст соглашения.

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«В соответствии с соглашением, если Россия совершит такие действия, Германия предпримет неуказанные национальные меры, что может означать уступку канцлера Ангелы Меркель, ранее отказывавшейся предпринимать самостоятельные шаги против Кремля в отношении газопровода, который пройдет из России в Германию.

Если Россия попытается использовать поставки энергоносителей в качестве оружия или совершить агрессию против Украины, Германия, в соответствии с соглашением, сама предпримет действия, одновременно настояв на принятии мер другими странами ЕС, включая санкции, ограничивающие экспорт энергоносителей из России», – отмечается в публикации.

При этом во вторник в Вашингтоне пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил журналистам, что у него нет окончательных деталей соглашения, которые он мог бы сообщить.

«Германия выдвинула полезные предложения, и мы смогли добиться прогресса в отношении шагов по осуществлению этой общей цели. Эта цель – сделать так, чтобы Россия не могла использовать энергоносители в качестве оружия», – заявил Прайс, избежав при этом конкретики.



При этом представленный как высокопоставленный американский чиновник, который согласился обсуждать условия соглашения, если его имя не будет названо, сказал агентству, что неопределенность формулировок в соглашении задумана специально, поскольку администрация не хочет знакомить Россию с запланированными ею ответными мерами на случай враждебных действий Москвы. Чиновник не исключил, что такие меры могут включать ограничение поставок газа из России в Германию.

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