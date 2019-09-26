Меркель и Макрон отомстят хамовитому Зеленскому в Донбассе

26.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Публикация стенограммы разговора президентов Украины и США, во время которого Владимир Зеленский раскритиковал Германию и Францию, приведет к тому, что вопрос с Донбассом будет закрыт без учета интересов Украины.

Об этом в своем блоге заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, лидерам Франции и Германии явно не понравится лексика Зеленского.

«Этот разговор, который вскрыт, скорее всего, повлечет какие-то последствия в отношениях и с Германией, и с Францией, потому что нелицеприятные высказывания Зеленского о Франции и Германии вряд ли их развернут от нас, но удостоверят Францию и Германию, что нужно заканчивать ситуацию на Донбассе как можно быстрее.

И Трамп этого тоже хочет, потому что эти все намеки и разговоры о том, что «Путин хочет закончить войну на Донбассе», они не на пустом месте. Трамп с Путиным общался и назревает хороший повод для больших сделок между Францией, Германией, Россией и США. Где украинский вопрос будет закрываться по остаточному принципу за счет Украины», – заявил Романенко.

Эксперт также отмечает, что вместо того, чтобы давать какие-то посылы со своей стороны, Зеленский устраивает шоу в Генассамблее ООН, показывая пулю, которая якобы убила украинского боевика АТО, певца Василия Слипака.

«И мы видим, что Зеленский по-прежнему не предлагает никаких вариантов, несмотря на то, что вариантов масса.

Какие наиболее выгодные варианты для Украины – что бы Украина хотела таким образом, чтобы учесть и интересы русских, и интересы европейцев, американцев. Но этого ничего нет. Зеленский продолжает эти наивные разговоры по поводу того, что «вы нам помогите вернуть Крым, у нас война», пулю эту привез, которая убила известного певца, показал на Генассамблее ООН.

То есть, с точки зрения каких-то медийных шагов это, возможно, и правильно, но с точки зрения практической реализации это все наивняк, который никак не усиливает наши позиции», – делает вывод эксперт.

Романенко считает, что президент Зеленский повторяет ошибки своего предшественника Петра Порошенко, который просто «надувал щеки». При этом, страна экономически несамостоятельна и находится на грани «третьего и четвертого мира».

«Мне кажется, что Владимир Александрович заползает в «Порошенко 2.0» в плане пустопорожности и сотрясения воздуха без практических шагов по реализации всего.

То есть, по факту мы получим, что нам вернут Донбасс, что русские получат снятие санкций, мне кажется, что нам впихнут его на условиях автономии. Мы получим головняк, который будем расхлебывать долгие годы и дай бог, чтобы мы не свалились еще в гражданскую войну.

Поэтому нужно бить во все колокола. Если до Зеленского не доходят простые истины, при всей моей симпатии к нему, будем мочить.

Ну, сколько же это будет продолжаться. Будем называть вещи своими именами и рейтинг поплывет рано или поздно. А нет рейтинга – нет власти. Вот так это все работает, Владимир Александрович.

Поэтому, заканчивайте с этой хе..ей по поводу повторения ошибок Порошенко и надувания щек. Никаких щек нет, мы гребная страна третьего, а то и четвертого мира, мы не можем не называть вещи своими именами», – негодует политолог.