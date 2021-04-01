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01.04.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Великобритания, Германия, Дзен, ЕС, Украина, Франция
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Меркель и Макрон пришли в ярость от поступка Зеленского

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский фактически плюнул в лицо европейской бюрократии, подписав двустороннее соглашение с Великобританией.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский потерял лицо у европейских лидеров. Он сам и не понял, как так получилось. Еще до осуществления Брексита он приехал в Лондон и подписал отдельное соглашение об ассоциации с Лондоном. Это был плевок в лицо европейским бюрократам. Фактически страна, которая все еще находится в Европейском союзе, подписывает отдельные внешнеполитические соглашения.

Я скажу, что и Меркель, и Макрон были в ярости от этого поступка. Он и не думал, что принесет такой резонанс, поэтому так и получилось. Плюс, старые европейцы хотят влиять на события в Украине. Они видят, что Лондон, США берут все в свои руки и все больше оттесняют европейские страны, и они играют эту игру вместе с Путиным. Я скажу, что это большой успех внешнеполитического ведомства Российской Федерации – то, что переговоры прошли без участия Украины», – заявил Царев.

Напомним, недавно состоялась видеоконференция стран-участниц «Нормандского формата», на которую не были приглашены представители Украины.


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