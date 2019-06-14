Меркель и Макрон скрутят комика Зеленского в кривой бараний рог

14.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Европа вовсе не защищает интересы самостийной Украины – участие Запада в украинском кризисе диктовалось и диктуется сугубо собственными корыстными мотивами, которые сейчас совпадают с интересами Москвы.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский журналист Владимир Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно четко сказать, что интересы Украины и интересы Европы не являются тождественными, и то, что нам в течение пяти лет рассказывали, что Европа нас ждет.. Да нет, дорогие мои.

Те же самые немцы выбирали Меркель не для того, чтобы она защищала украинские интересы, а она должна защищать интересы своих избирателей. Я думаю, что у Зеленского нет видения, что делать дальше. Очевидно это будут попытки встретиться и поговорить о том, что дальше», – отметил он.

Президент «Женского политического клуба» Елена Маркосян также высказала мнение, что возможные попытки Владимира Зеленского обсудить с западными лидерами проблемы Украины не увенчаются успехом.

«Зеленский захочет поговорить с Макроном и Меркель о том, что интересует его, а Меркель и Макрон будут говорить с Зеленским о том, что их интересует.

Их интересуют сейчас изменения формата участия российской делегации в ПАСЕ, их интересуют сейчас деньги, которые они могут за это получить, их сейчас интересует остудить пыл своих евроскептиков и подготовить Украину к адекватной реакции на это, потому что разговоры о снятии санкций против России в Европе очень серьезно актуализировались.

Поэтому они будут говорить о том, что интересно им, а рассчитывать на то, что сейчас, когда в США начинается избирательная кампания, они будут заниматься Украиной, извините, это детский сад. Они могут использовать, но не заниматься нашими проблемами», – резюмировала эксперт.