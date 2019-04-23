Меркель и Туск принялись обхаживать Зеленского

23.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который победил на выборах президента Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила во вторник представитель Кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

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«Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно помогать Украине на пути реформ, а также поддерживать ее право на суверенитет и территориальную целостность», — говорится в сообщении Деммер.

Меркель одной из последних среди западных лидеров поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах. Также перед вторым туром выборов на Украине Меркель, в отличие от президента Франции Эмманюэля Макрона, приняла 12 апреля в Берлине только действующего президента Украины Петра Порошенко. Немецкие эксперты тогда заметили, что такого случая, когда канцлер встречается с одним из кандидатов на высший государственный пост между первым и вторым туром, еще не было.

Сегодня же стало известно о том, что глава Евросовета Дональд Туск провел первый телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о намерении провести первую встречу с ним в июле на саммите в Брюсселе, о чем Туск написал в Twitter.

«Состоялся первый полезный телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я заверил его в твердой поддержке Украины. Ожидаю плодотворного сотрудничества на предстоящем в июле саммите ЕС — Украина», — написал Туск.

Днем ранее Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер написали Зеленскому открытое совместное письмо, в котором пообещали всяческую поддержку, включая продолжение макрофинансовой помощи, содействие реформам судебной системы, борьбе с коррупцией, преобразованиям в энергосекторе. Также они пообещали продолжать поддерживать территориальную целостность Украины.