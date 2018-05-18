18.05.2018, Москва, Елена Острякова
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ЕС, Мнение, Общество, Политика, Россия, Строительство, Украина, Экономика, Энергетика

Меркель хочет гарантий для Украины в связи с “Северным-потоком-2”


Германия убеждена в необходимости увязки реализации проекта “Северный поток-2” с гарантиями российской стороны относительно сохранения газового транзита через Украину после запуска газопровода «Северный поток-2», передаетт корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня в Сочи заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Мы говорили о роли газового транзита для Украины. Мы убеждены, что и после строительства «Северного потока-2» роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение. Германия готова здесь сыграть свою активную роль и оказывать содействие.

Мы рассматриваем «Северный поток-2», как экономический, коммерческий проект, но в нем есть и другие составляющие. Поэтому нужно подумать о гарантиях для Украины в этой связи», – сказала Меркель.

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