18.05.2018, Москва, Елена Острякова

106 просмотров

Меркель хочет гарантий для Украины в связи с “Северным-потоком-2”

Германия убеждена в необходимости увязки реализации проекта “Северный поток-2” с гарантиями российской стороны относительно сохранения газового транзита через Украину после запуска газопровода «Северный поток-2», передаетт корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня в Сочи заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Мы говорили о роли газового транзита для Украины. Мы убеждены, что и после строительства «Северного потока-2» роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение. Германия готова здесь сыграть свою активную роль и оказывать содействие.

Мы рассматриваем «Северный поток-2», как экономический, коммерческий проект, но в нем есть и другие составляющие. Поэтому нужно подумать о гарантиях для Украины в этой связи», – сказала Меркель.