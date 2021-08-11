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11.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Меркель хочет уйти «красиво» и едет «додавить» Зеленского – немецкий политолог

Новости УкраиныКанцлер ФРГ Ангела Меркель хочет уйти на политическую пенсию «красиво», поэтому она летит на...

Канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет уйти на политическую пенсию «красиво», поэтому она летит на Украину, чтобы додавить Киев и заставить его выполнять «Минские соглашения».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Она хочет, чтобы Украина делала нужные шаги в сторону реформ для того, чтобы приближаться к западным структурам, к Европейскому союзу. Здесь у нее будет достаточно жесткий, откровенный разговор с Зеленским. Она хочет сейчас уйти в историю красиво, это, может быть, вообще ее последняя поездка за границу перед тем, как она уйдет в отставку.

Она хочет показать, что для нее внешняя, общеевропейская политика что-то значила, она не хочет ее отдавать только американцам, которые за Европу все решают, она хочет показать, что и Европа должна что-то сделать, и будет в этом отношении нажимать на Украину, во всяком случае, продолжить ее детище – «Минские соглашения», – заявил Рар.

Эксперт также подчеркнул, что в Германии представители крупного бизнеса и люди, «принимающие решения», недовольны тем, что Украина лишь на словах декларирует западные ценности, а на деле со времен Майдана практически ничего не изменилось.



«За кулисами, если вы сами поговорите здесь с людьми, которые принимают решения, есть большое разочарование тем, что с Майдана мало что произошло в плане принятия Украиной западных либеральных ценностей, либеральной системы. На словах много происходило, а на деле мало.

Во всяком случае, так многие в Германии считают, в том числе немецкие бизнесмены, которые сожалеют о том, что не смогли зарабатывать большие деньги на украинском рынке, понимая, что там еще с юридической системой очень и очень много проблем. И в этом отношении, конечно, много людей разочарованы и злятся на Украину, я не буду здесь фальшивить», – заключил Рар.

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