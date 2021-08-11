Меркель хочет уйти «красиво» и едет «додавить» Зеленского – немецкий политолог

11.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет уйти на политическую пенсию «красиво», поэтому она летит на Украину, чтобы додавить Киев и заставить его выполнять «Минские соглашения».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Она хочет, чтобы Украина делала нужные шаги в сторону реформ для того, чтобы приближаться к западным структурам, к Европейскому союзу. Здесь у нее будет достаточно жесткий, откровенный разговор с Зеленским. Она хочет сейчас уйти в историю красиво, это, может быть, вообще ее последняя поездка за границу перед тем, как она уйдет в отставку. Она хочет показать, что для нее внешняя, общеевропейская политика что-то значила, она не хочет ее отдавать только американцам, которые за Европу все решают, она хочет показать, что и Европа должна что-то сделать, и будет в этом отношении нажимать на Украину, во всяком случае, продолжить ее детище – «Минские соглашения», – заявил Рар.

Эксперт также подчеркнул, что в Германии представители крупного бизнеса и люди, «принимающие решения», недовольны тем, что Украина лишь на словах декларирует западные ценности, а на деле со времен Майдана практически ничего не изменилось.

«За кулисами, если вы сами поговорите здесь с людьми, которые принимают решения, есть большое разочарование тем, что с Майдана мало что произошло в плане принятия Украиной западных либеральных ценностей, либеральной системы. На словах много происходило, а на деле мало. Во всяком случае, так многие в Германии считают, в том числе немецкие бизнесмены, которые сожалеют о том, что не смогли зарабатывать большие деньги на украинском рынке, понимая, что там еще с юридической системой очень и очень много проблем. И в этом отношении, конечно, много людей разочарованы и злятся на Украину, я не буду здесь фальшивить», – заключил Рар.