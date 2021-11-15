Меркель не позвонила Лукашенко: Кто в патовой ситуации – Минск или Берлин?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов вывезти самолётом в Мюнхен мигрантов в Ближнего Востока, разбивших лагерь на белорусско-польской границе. На прошлой неделе власти баварской столицы выступили с предложением принять мигрантов. Потом инициативу поддержали Эрланген и Нюрнберг.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с рабочей группой по Конституции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молодцы мюнхенцы. Проблема того не стоит – 2-3 тысячи несчастных беглых людей они не могут принять. Могут, конечно. Если поляки не дают этого гуманитарного коридора, препятствуют этому, та мы можем «Белавиа» вывезти их туда – Мюнхен», – сказал Лукашенко.

Белорусские тележурналисты восприняли этот пассаж как троллинг действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Лукашенко троллит Меркель!» – написал в своем телеграм-канале ведущий Григорий Азаренок.

«Александр Григорьевич загнал Меркель в патовую ситуацию. Беженцев готова принять Бавария, об этом открыто заявлялось. Берлин делает вид, что вроде как и рад бы принять беженцев, но Польша, зараза такая, не пропустит. Теперь Меркель нельзя выкрутиться», – считает его коллега Игорь Тур.

Такие комментарии отражают разочарование официального Минска в позиции канцлера. После Баварской инициативы там были уверены, что за ней последуют прямые переговоры Меркель с Лукашенко, а, значит, формальное признание «узурпатора и диктатора» старой Европой.

«Если разговор между Лукашенко и Меркель состоится, то Лукашенко снова победит, общение с ним бундесканцлера – это признание не только его легитимности, но и того, что безопасности ЕС не существует без Беларуси, такой, какой она есть, во главе с Лукашенко, а не такой, какой хотели бы ее видеть в ЕС», – писал политолог Алексей Дзермант.

Однако Меркель Лукашенко не позвонила, зато глава дипломатии ЕС Жозеп Борель поговорил с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

По версии Минска, была «подчеркнута бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь – ЕС.», подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса. Стороны договорились поддерживать диалог.

Сам Боррель утверждал в своем «твиттере», что заявил Лукашенко: ситуация «недопустимая», беженцев нельзя использовать как оружие.

Но даже с таким комментарием диалог стал причиной для нешуточного переполоха в среде белорусской политэмиграции. Неужели ЕС поддался давлению и пошел на «диалог с диктатором»?!

«Мы знаем, о чем был звонок Борреля и Макея. Режим потерял контроль над ситуацией с миграционным кризисом настолько, что ЕС берет помощь мигрантам на границе в свои руки. Нет никаких сомнений, что цель этого звонка Борреля – предупреждение, а не старт диалога. ЕС в ближайшее время объявит пятый пакет санкций против режима», – срочно успокаивала сторонником самопровозлашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская.

Но в Минске не теряют надежды на установления связей с Европой. Лукашенко демонстрирует готовность к уступкам.

«Мы все делаем для того, чтобы этот лагерь не существовал. Чтобы желающие попали в Евросоюз, а кто не желает, мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе «Белавиа», которые отвезут их обратно домой. Но это люди очень упертые, никто возвращаться не хочет. Идет очень активная работа, чтобы уговорить людей», – оправдывался он сегодня.