Меркель отказалась отменить антироссийские санкции, несмотря на протесты бизнеса

27.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Германия не считает, что наступил момент для снятия антироссийских санкций, введенных против Москвы из-за событий на Украине.

Об этом заявил немецкий посол в РФ Геза Андреас фон Гайр, комментируя призывы бизнес-кругов Германии к отмене санкций из-за их ущерба для деловых кругов.

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«Пока ситуация еще недостаточно изменилась, чтобы можно было выступить за снятие санкций. Понимаю, что и немецким компаниям приходится трудно в условиях санкций, что они затрагивают их бизнес, их ежедневную работу и в чем-то ограничивают их возможности. Но последовательность событий в этом случае диктуется сперва политикой, а потом уже экономикой», – сказал дипломат в интервью газете «Коммерсант».

«Пока у нас есть слишком много сложных тем, по которым у нас различные, а кое-где и противоположные точки зрения… Оттепелью» я бы это не назвал, до этого мы пока не дошли», – добавил посол, отвечая на вопрос журналиста, как можно охарактеризовать нынешнее состояние отношений между Берлином и Москвой.

Тем не менее, по словам Гайра, лидеры двух стран «постоянно на связи по определенным вопросам». Один из них – строительство второй ветки «Северного потока», которое, как считают немцы, должно быть завершено, несмотря на американское противодействие.

«Мы как правительство Германии не признаем экстратерриториальное действие санкций. Санкции такого рода США наложили на «Северный поток-2». Этот проект в наших интересах, он обеспечивает нашу энергобезопасность и в то же время способствует диверсификации путей поставок», – привел пример дипломат.