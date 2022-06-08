Меркель отказалась извиняться за попытки не допустить войны на Украине

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Новости Украины

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что изо всех сил пыталась, когда возглавляла страну, не допустить того, что сейчас происходит с Украиной, но не обвиняет себя в том, что не смогла этого сделать и не собирается извиняться за свою политику в отношении России.

Об этом сообщает BBC.

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В своем первом после ухода с поста канцлера Германии Ангела Меркель в интервью, проходившем перед многочисленной аудиторией в берлинском театре и транслировавшейся телекомпанией ARD заявила, что действиям России нет оправдания, однако за курс, который многие в ФРГ сейчас критикуют как слишком мягкий, извиняться не стала.

«Это было бы неправильно – и потому не буду извиняться», – сказала Меркель.

Отвечая на вопрос о своем решении выступить против заявки Украины на членство в НАТО в 2008 году, она призналась, что боялась того, что это побуждает Россию помешать Украине.

После начала войны многие стали критиковать Меркель за это решение, утверждая, что Путин якобы никогда бы не решился начать СВО, если бы на Украину распространялись гарантии безопасности НАТО.

Российское вторжение на Украину 24 февраля стало поворотным моментом, сказала Меркель, она много размышляет об этом и смотрит на то, что происходит с грустью.